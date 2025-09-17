À¾Éð¡¢4»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÊá¼êÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¡¡ÉðÆâ²ÆÚö¤ÏÌó1¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥¹¥¿¥á¥ó
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡3Ï¢ÇÔÃæ¤ÎÀ¾Éð¤Ï¸»ÅÄÁÔÎ¼¤ò9ÈÖ¤«¤é8ÈÖ¤Ë¾å¤²¡¢Êá¼ê¤Ë¤Ï4»î¹ç¤Ö¤ê¤ËÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤Ïº¸²¼ÂÜ¡Ê¤«¤¿¤¤¡ËÂÇËÐ¤Ç¤ÎÎ¥Ã¦¤«¤éÌó1¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î1·³¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¤Ïº£µ¨2Àï2¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨0¡¦75¤È¹¥ÁêÀ¤À¡£
¡ÚÀ¾Éð¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
1¡¡Ãæ¡¡À¾Àî°¦Ìé
2¡¡Æó¡¡Âìß·²Æ±û
3¡¡±¦¡¡³°ºê½¤ÂÁ
4¡¡°ì¡¡¥Í¥Ó¥ó
5¡¡º¸¡¡ÅÏÉôÀ»Ìï
6¡¡»°¡¡»³Â¼¿ò²Å
7¡¡»Ø¡¡¥»¥Ç¡¼¥Ë¥ç
8¡¡Í·¡¡¸»ÅÄÁÔÎ¼
9¡¡Êá¡¡ÃºÃ«¶ä¿ÎÏ¯
Åê¡¡ÉðÆâ²ÆÚö