¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡½À¾Éð¡Ê17Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò11¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏËÜµòÃÏ¤ÇÀ¾Éð¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡¡À¾ÉðÀèÈ¯¤ÎÉðÆâ²ÆÚö¤«¤é7·î20Æü¤ËËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃ«Àî¸¶·òÂÀ¤¬º£µ¨½é¤á¤Æ±¦Íã¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£14Æü¤Ë¹ø¤ÎÄ¥¤ê¤òÁÊ¤¨¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤·¤¿¶áÆ£·ò²ð¤Ï2»î¹çÂ³¤±¤Æ¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÀèÈ¯¤Ï¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í¡£
¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÀ¾ÉðÀï¥¹¥¿¥á¥ó¡Û
¡¡1¡¡Ãæ¡¡¼þÅìÍ¤µþ
¡¡2¡¡º¸¡¡ÌøÄ®Ã£
¡¡3¡¡Æó¡¡ËÒ¸¶ÂçÀ®
¡¡4¡¡°ì¡¡ÃæÂ¼¹¸
¡¡5¡¡»°¡¡·ª¸¶ÎÍÌð
¡¡6¡¡»Ø¡¡»³ÀîÊæ¹â
¡¡7¡¡±¦¡¡Ã«Àî¸¶·òÂÀ
¡¡8¡¡Êá¡¡³¤ÌîÎ´»Ê
¡¡9¡¡Í·¡¡ÌîÂ¼Í¦
Åê¡¡¥ê¥Ð¥ó¡¦¥â¥¤¥Í¥í