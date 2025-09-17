¡Ö¥¥ç¥ó¥·¡¼¡×¤«¤é40Ç¯¡Ä46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿à¥Æ¥ó¥Æ¥ó¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤Ë¾×·â¡ª¡Öº£¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Æ¥ó¥Æ¥óÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¡¡
¥¥ç¥ó¥·¡¼Âà¼£¤Î¥Æ¥ó¥Æ¥ó¤¬46ºÐ¤Ë
¡¡¤ª¤Ç¤³¤Î¤ª»¥¡¢Î¾¼ê¤òÁ°¤Ë¤·¤ÆÉ¨¤ò¶Ê¤²¤º¤Ë¥¸¥ã¥ó¥×¡Ä¡£1980Ç¯Âå¸åÈ¾¤ËÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿à¥¥ç¥ó¥·¡¼á¡£
¡¡¹á¹ÁÈ¯¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Û¥é¡¼¥³¥á¥Ç¥£¤Ç¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î°¡Î®ºîÉÊ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂæÏÑ±Ç²è¡ÖÍ©¸¸Æ»»Î¡×(1985Ç¯)¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆÃ¤ËàÍÅ²ø¥¥ç¥ó¥·¡¼á¤òÂà¼£¤¹¤ë¾¯½÷Ìò¤ò±é¤¸¤¿Åö»þ7ºÐ¤Î¥Æ¥ó¥Æ¥ó(¸½ºß¤Ï¥·¥ã¥É¥¦¡¦¥ê¥å¥¦¤Ë²þÌ¾)¤ÏÆüËÜ¤ÇÂ³ÊÔ¥É¥é¥Þ¡ÖÍèÍè¡ª¥¥ç¥ó¥·¡¼¥º¡×(1988Ç¯¡¢TBS)¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¡¢°ìÌö»þ¤Î¿Í¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡¤¢¤ì¤«¤éÌó40Ç¯¡£46ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Æ¥ó¥Æ¥ó¤¬¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö·»¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Ä¹¤¤´Ö²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Í§Ã£¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃËÀ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Öº£¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥Æ¥ó¥Æ¥ó ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¹¥¤¥«Æ¬¤È¥Æ¥ó¥Æ¥ó¤Î·»Ëå¡×¡Ö¥Æ¥ó¥Æ¥óÈþ¿Í¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡×¤ÈÌ¤¤À¤ËÆüËÜ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÂ¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£