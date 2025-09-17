チェ・ホソンが初のチャンピオンズディナーで日本語スピーチ “絶品”にも舌鼓「新幹線。お腹いっぱい」
＜日本シニアオープン 事前情報◇17日◇相模原ゴルフクラブ（神奈川県）◇6997ヤード・パー72＞昨年、5年ぶりの日本ツアーVをシニアメジャーで飾ったチェ・ホソン（崔虎星/韓国）が、ディフェンディングチャンピオンとして参戦する。
【連続写真】とりゃ！ くるりと回る虎さんスイング
16日には、ナショナルオープン恒例の“チャンピオンズディナー”に参加した。前年Vの選手はスピーチを行うことになっており、当日まで日本語の発音練習に励んだという。「日本語で書いて、頭に覚えさせた。『あいうえお』『かきくけこ』…勉強です。『みなさま、こんにちは。チェ・ホソンでございます』がスタート。そのあとも話せた。良かった」と笑顔を見せる。歴代覇者たちを前に「緊張」もあったが、無事スピーチを終え、ディナーに出てくるコース料理を堪能。「高級な料理が出てきて、どれもおいしかった。出てきて、新幹線。また次も出てくると新幹線でした。お腹いっぱいです」と、新幹線が走るようなスピードで食べてしまうほどの“絶品”に舌鼓。終始、笑顔を絶やさなかった。昨年の千葉CC・川間C（千葉県）では、150mm以上のラフの長さに苦しんだ。今回の相模原GC東C（神奈川県）は80mmと短い設定ではあるが、「ラフは短いけど、入れたら難しい。今回は（全体で）約200ヤード距離が長い」と、昨年の6811ヤードから6997ヤードと距離が伸びていることを警戒。さらに「フェアウェイも狭いし、刈り方がクロスされていて、スピンがかけにくい。100ヤード以内はグリーンが止まりにくいです」と、今年もショット力が試される舞台となっている。そのなかでも狙うのはもちろん連覇だ。左ヒジを少し痛めており、不安も抱えるが、笑顔で「頑張ります」とガッツポーズを見せた。今年もキャディは奥さま。夫婦“二人三脚”でタイトル防衛に挑んでいく。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原辰徳氏は何時から？ 第1ラウンドの組み合わせ
最新！ シニア賞金ランキング
コロナ禍を乗り越えて チェ・ホソンが勝因に挙げた“妻のチカラ”
元巨人軍・原辰徳氏が初のナショナルOP参戦 注目組入りに「図々しくプレーさせていただきたい」
原辰徳氏が大谷翔平のルーティンに言及「彼の場合はストライクゾーンが…」
【連続写真】とりゃ！ くるりと回る虎さんスイング
16日には、ナショナルオープン恒例の“チャンピオンズディナー”に参加した。前年Vの選手はスピーチを行うことになっており、当日まで日本語の発音練習に励んだという。「日本語で書いて、頭に覚えさせた。『あいうえお』『かきくけこ』…勉強です。『みなさま、こんにちは。チェ・ホソンでございます』がスタート。そのあとも話せた。良かった」と笑顔を見せる。歴代覇者たちを前に「緊張」もあったが、無事スピーチを終え、ディナーに出てくるコース料理を堪能。「高級な料理が出てきて、どれもおいしかった。出てきて、新幹線。また次も出てくると新幹線でした。お腹いっぱいです」と、新幹線が走るようなスピードで食べてしまうほどの“絶品”に舌鼓。終始、笑顔を絶やさなかった。昨年の千葉CC・川間C（千葉県）では、150mm以上のラフの長さに苦しんだ。今回の相模原GC東C（神奈川県）は80mmと短い設定ではあるが、「ラフは短いけど、入れたら難しい。今回は（全体で）約200ヤード距離が長い」と、昨年の6811ヤードから6997ヤードと距離が伸びていることを警戒。さらに「フェアウェイも狭いし、刈り方がクロスされていて、スピンがかけにくい。100ヤード以内はグリーンが止まりにくいです」と、今年もショット力が試される舞台となっている。そのなかでも狙うのはもちろん連覇だ。左ヒジを少し痛めており、不安も抱えるが、笑顔で「頑張ります」とガッツポーズを見せた。今年もキャディは奥さま。夫婦“二人三脚”でタイトル防衛に挑んでいく。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
原辰徳氏は何時から？ 第1ラウンドの組み合わせ
最新！ シニア賞金ランキング
コロナ禍を乗り越えて チェ・ホソンが勝因に挙げた“妻のチカラ”
元巨人軍・原辰徳氏が初のナショナルOP参戦 注目組入りに「図々しくプレーさせていただきたい」
原辰徳氏が大谷翔平のルーティンに言及「彼の場合はストライクゾーンが…」