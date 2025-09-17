驚異の飛ばし屋・郡山瞳が初優勝 飯島早織は2位【マイナビネクストヒロインツアー】
＜Norton Next Generation Tournament 最終日（一日競技）◇17日◇富士桜カントリー?楽部（山梨県）◇6193ヤード・パー72＞2週間前に男子ツアー「ロピア フジサンケイクラシック」が行われた難関コースで、一日競技の『マイナビネクストヒロインゴルフツアー』第9戦が行われた。
【写真】これが“飛距離モンスター”のドライバースイングだ！
優勝は平均飛距離265ヤードの飛ばし屋、郡山瞳（24歳）。5アンダーで混戦を抜け出し、うれしいツアー初優勝を飾った。4アンダー・2位に2023年の「日本女子アマ」覇者・飯島早織。3アンダー・3位タイにはJGAナショナルチームメンバーの藤本愛菜、久世夏乃香、園田結莉亜が入った。2戦連続優勝を狙った桑村美穂はイーブンパー・13位タイ。桑村と同じく今季2勝の早川夏未は3オーバー・26位タイだった。
