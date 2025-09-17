映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ』10月公開決定 PV公開で舞台あいさつ実施
映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』の制作が発表された。2025年4月26日(土)・27日(日)にKアリーナ横浜で開催された合同ライブを再編し、スクリーンで体感できる劇場版として2025年10月18日(土)に公開される。
【動画】すげぇ！公開された映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ』PV
ライブの熱気をそのままに、劇場ならではのサラウンド音響で再構築。あの日の感動を、映画館でしか味わえない迫力と臨場感でお届けする。さらに、本編にはオリジナルカットとして、MyGO!!!!!・高松燈役の羊宮妃那と、Ave Mujica・オブリビオニス/豊川
祥子役の高尾奏音の特別出演も決定。
あわせてキービジュアル・予告編PV・舞台挨拶情報・オリジナルカット特別出演などの情報が解禁となった。
キャスト登壇の舞台挨拶付き上映もイオンシネマ板橋で10月19日(日)と11月3日(月・祝)に開催。舞台挨拶の様子は他劇場でもライブビューイングで生配信を予定している。開催時間、チケットの販売情報や中継劇場の詳細は後日発表され、10月19日(日)はAve Mujicaのメンバー、11月3日(月・祝)はMyGO!!!!!のメンバーが登壇する。
【概要】
■タイトル：『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』
■ジャンル：ライブフィルム
■上映時期：2025 年10 月18 日(土)公開
■上映劇場：イオンシネマ板橋（東京）
イオンシネマシアタス調布（東京）
イオンシネマ多摩センター（東京）
イオンシネマ千葉ニュータウン（千葉）
イオンシネマ浦和美園（埼玉）
イオンシネマ港北ニュータウン（神奈川）
イオンシネマシアタス心斎橋（大阪）
イオンシネマ茨木（大阪）
イオンシネマ京都桂川（京都）
イオンシネマ加古川（兵庫）
イオンシネマ名古屋茶屋（愛知）
イオンシネマ広島（広島）
イオンシネマ福岡（福岡）
■オリジナルカット特別出演：羊宮妃那(高松燈役)・高尾奏音(オブリビオニス/豊川祥子役)
【動画】すげぇ！公開された映画『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ』PV
ライブの熱気をそのままに、劇場ならではのサラウンド音響で再構築。あの日の感動を、映画館でしか味わえない迫力と臨場感でお届けする。さらに、本編にはオリジナルカットとして、MyGO!!!!!・高松燈役の羊宮妃那と、Ave Mujica・オブリビオニス/豊川
祥子役の高尾奏音の特別出演も決定。
キャスト登壇の舞台挨拶付き上映もイオンシネマ板橋で10月19日(日)と11月3日(月・祝)に開催。舞台挨拶の様子は他劇場でもライブビューイングで生配信を予定している。開催時間、チケットの販売情報や中継劇場の詳細は後日発表され、10月19日(日)はAve Mujicaのメンバー、11月3日(月・祝)はMyGO!!!!!のメンバーが登壇する。
【概要】
■タイトル：『MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 LIVE FILM』
■ジャンル：ライブフィルム
■上映時期：2025 年10 月18 日(土)公開
■上映劇場：イオンシネマ板橋（東京）
イオンシネマシアタス調布（東京）
イオンシネマ多摩センター（東京）
イオンシネマ千葉ニュータウン（千葉）
イオンシネマ浦和美園（埼玉）
イオンシネマ港北ニュータウン（神奈川）
イオンシネマシアタス心斎橋（大阪）
イオンシネマ茨木（大阪）
イオンシネマ京都桂川（京都）
イオンシネマ加古川（兵庫）
イオンシネマ名古屋茶屋（愛知）
イオンシネマ広島（広島）
イオンシネマ福岡（福岡）
■オリジナルカット特別出演：羊宮妃那(高松燈役)・高尾奏音(オブリビオニス/豊川祥子役)