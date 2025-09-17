ヒコロヒー『5時に夢中！』卒業へ 終了間際「イヤだ！イヤだ！」→10秒前に発表
ピン芸人のヒコロヒーが、17日放送のTOKYO MX『5時に夢中！』（後5：00）に生出演。同番組の水曜コメンテーターを担当しているが、24日の放送をもって卒業すると発表した。
【写真】さみしい…番組公式でもヒコロヒー卒業を発表
番組終盤、MCの垣花正から報告があることが促されるも、ヒコロヒーは「ありません！」といたずらっぽくニヤリ。
発表をしたくないと、終了ギリギリまで「イヤだ！イヤだ！」と駄々をこねるようにしながら、10秒前に「来週卒業します！」と呼びかけ、共演者たちを驚かせていた。
その後、番組Xでも「ヒコロヒーさんが9/24の放送をもちまして、5時夢を卒業します。ヒコロヒーさんの卒業を見届けましょう」と伝えられた。
番組サイトのプロフィールでは「酒・タバコ・麻雀・開高健をこよなく愛す。
「やさぐれ」つつも、力に臆すことなく攻め時は攻める「豪胆さ」も合わせ持つ」と紹介されている。
