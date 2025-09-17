広島市安佐北区の安佐動物公園で１７日、先月誕生したマルミミゾウの赤ちゃんが一般公開されました。

安佐動物公園にずらりとできた長い列！

公開の瞬間「おおお！かわいい！」

絶滅の恐れがあるとされるマルミミゾウの赤ちゃん。１７日から一般公開が始まりました。

鼻を使って草を持ち上げたり、母親「メイ」の母乳を飲んだり。

訪れた人「ちっちゃい！かわいいね」

赤ちゃんが生まれたのは先月５日。

職員「出産４時５５分でした！」

性別はオス。出産に成功したのは国内で初めてのことでした。

その姿を一目見ようと県内外から人が詰めかけた展示場の前は、混雑を避けるため一方通行に。

公開は１時間限定のため、立ち止まれるのは１分間に制限されました。

島根から訪れた人「（公開を）知らなくて来て、たまたまだった。かわいかった」

佐伯区から訪れた人「赤ちゃんを楽しみに待っていて、やっと公開日だったので」

誕生して約１カ月半。体重は毎日約５００ｇずつ増え、１１３．５ｋｇに。体の高さも８８ｃｍと、順調に成長しています。

安佐動物公園ゾウ担当 栗原龍太さん「絶滅にひんしている状況はなぜかを考えてもらいながら、こういった動物たちが次の世代に命をつなぐには、どうすればいいかを考えてご覧いただければ」

来月１０日まで、名前の募集も行われます。