「ちっちゃい！」マルミミゾウの赤ちゃん一般公開始まる 広島
広島市安佐北区の安佐動物公園で１７日、先月誕生したマルミミゾウの赤ちゃんが一般公開されました。
安佐動物公園にずらりとできた長い列！
公開の瞬間「おおお！かわいい！」
絶滅の恐れがあるとされるマルミミゾウの赤ちゃん。１７日から一般公開が始まりました。
鼻を使って草を持ち上げたり、母親「メイ」の母乳を飲んだり。
訪れた人「ちっちゃい！かわいいね」
赤ちゃんが生まれたのは先月５日。
職員「出産４時５５分でした！」
性別はオス。出産に成功したのは国内で初めてのことでした。
その姿を一目見ようと県内外から人が詰めかけた展示場の前は、混雑を避けるため一方通行に。
公開は１時間限定のため、立ち止まれるのは１分間に制限されました。
島根から訪れた人「（公開を）知らなくて来て、たまたまだった。かわいかった」
佐伯区から訪れた人「赤ちゃんを楽しみに待っていて、やっと公開日だったので」
誕生して約１カ月半。体重は毎日約５００ｇずつ増え、１１３．５ｋｇに。体の高さも８８ｃｍと、順調に成長しています。
安佐動物公園ゾウ担当 栗原龍太さん「絶滅にひんしている状況はなぜかを考えてもらいながら、こういった動物たちが次の世代に命をつなぐには、どうすればいいかを考えてご覧いただければ」
来月１０日まで、名前の募集も行われます。