【台風のたまご】あす正午にも「ダブル台風」発生か　沖縄の南で暴風域ともなう予想も…今後の動きは？【台風情報　気象庁】

フィリピン付近に2つの熱帯低気圧（aとb）が発生しました。いずれも18日には台風に発達する可能性があり、気象庁は2つの「台風のたまご」の今後の進路予想をはじめています。



◆熱帯低気圧a 18日昼に台風に発達する予想



気象庁によりますと、17日正午、熱帯低気圧の中心はルソン島に位置し、北西へ時速15キロメートルで進んでいます。



中心気圧は1006ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなっています。





この 熱帯低気圧 は、18日0時には南シナ海へ進み、18日正午には 台風 へと発達するとみられています。中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルとなる見込みです。その後、19日にかけて西北西に時速15キロメートルで進んで、20日午前9時には再び 熱帯低気圧 に変わると予想されています。中心気圧は1004ヘクトパスカル、予報円の半径は260キロメートルと、大きく広がっています。 熱帯低気圧 b 沖縄の南で暴風域伴う予想いっぽう、17日正午、もうひとつの 熱帯低気圧 がフィリピンの東にできていて、西北西へ時速15キロメートルで進んでいます。中心気圧は1006ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は15メートル、最大瞬間風速は23メートルとなっています。この 熱帯低気圧 は、18日正午にはフィリピンの東で、 台風 へと発達するとみられています。中心気圧は1002ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルが見込まれています。 台風 になったあとには勢力を強めながら北北西、もしくは西北西へ進む見通しで、20日午前9時には中心気圧は998ヘクトパスカル、最大風速は20メートル、最大瞬間風速は30メートルの予想です。さらに22日午前9時には、沖縄の南に近づき、中心気圧985ヘクトパスカル、最大風速30メートル、最大瞬間風速40メートルと、かなり勢力を強める見込みです。この段階では全域570キロメートルの暴風域を伴う予想となっています。ただし予報円の半径が440キロメートルと大きくなっていて、進路などの予想は変わる可能性があります。最新の 台風 情報に、厳重な警戒と注意が必要です。