モデルでタレントの山田優さんが、「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に登場しました。



山田さんはこの日、エレガントなワンピース姿でイベントに登場。

リニューアルした店舗を見た山田さんは‟広々として見やすいしギフトのコーナーが可愛くて、今何買おうかなって迷ったくらい。早く見て回りたいです”と笑顔を見せました。







山田さんは過去にも店舗を訪れたことがあるそうで「誰と買い物に来ても楽しめる印象」と語ると、‟母と買い物に来ると好きなものが揃っているし、主人と来ても違う階で買い物できるし、子どもたちと来てもお茶が飲めるので、みんなできて楽しめるそう”とリニューアルした店舗でのお買い物を楽しみにしている様子でした。

また、今回のリニューアルで、ギフト選びのコンシェルジュがいることから「貰って嬉しかったギフト」について質問が。山田さんは‟自分で買わないものが嬉しくて。お皿だったり、普段飲まないコーヒーやお茶を貰うと、お家で新しい味が楽しめたり。最近、誕生日に貰ったお皿が綺麗で嬉しくて、ご飯の時に使いました”とにっこり。





さらに秋も近づき「おしゃれして出かけたい場所」について質問が出ると、山田さんは‟秋だと紅葉が始まるのでおしゃれして紅葉を見て、そのまま温泉に行きたい。全然計画はないけど、毎年温泉には行くので今年こそはおしゃれしていきたい”と語りました。



