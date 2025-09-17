俳優の遠藤憲一さんが自身のインスタグラムで、朝の手料理を投稿しています。



【写真を見る】【 遠藤憲一 】「おはよう！」手製のフレンチトーストとラテアートで笑顔 フォロワー感嘆「パーフェクトなモーニング」





遠藤さんは「おはよう！」と一言だけテキスト。いつものポーズでグッとこちら側に差し出した食べ物は、大きめのお皿に乗った手料理の数々。お皿の真ん中には、しっかりと卵液がしみこんで焼き上がった分厚いフレンチトースト。その周りにはポテトサラダとサラダリーフ、シロップに焼いたソーセージも乗っています。









続く2枚目の写真では、遠藤さんがソーサーに乗せて差し出しているカフェラテが。泡だった表面に白いハートがしっかり描かれていて、見事なラテアートになっています。









差し出された食べ物にフォーカスが合っていて遠藤さんの表情はおぼろげにしかみえない、いつもの投稿の雰囲気ですが、遠藤さんが満面の笑みでいることは明らかで、フォロワーからは「パーフェクトなモーニング」「完全に飯テロ」「腕を上げてますねー」「めちゃくちゃ美味しそ〜」と感嘆の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】