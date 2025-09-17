【さくなばーす】 2026年 発売予定 価格：未定

さくなゲームズは9月17日、VTuber・結城さくなさん主演&プロデュースの育成シミュレーション「さくなばーす」の公式サイトを公開した。

本作は、「結城さくな」をプロデュースして自分だけの最高のVTuberに育てていく育成シミュレーション。2026年発売予定で、対応機種はNintendo SwitchとWindows PCが予定されている。

公式サイトではゲームコンセプト・ストーリー・キャラクター情報が一部公開。詳細なゲームシステムなどについては、今後更新していくとしている。

また、「さくなばーす」は9月25日～28日に行なわれる、東京ゲームショウ2025にて特別企画の実施を予定しているとのこと。会場限定のノベルティ配布や結城さくなさんからの特別メッセージなども放送される予定で、ハピネットブース（Hall7 07-N12）にて展開される。

□「さくなばーす」公式サイト

【あらすじ】

明日、初配信を控えた個人の新人VTuber 結城さくな。

「どんなVTuberになるのかな」

初配信に不安と緊張を感じながら

クリオネのぬいぐるみを胸に抱きしめて眠る。

翌朝、目が覚めると……

大好きなクリオネのぬいぐるみが人間の姿になっていた。

困惑しながらも元ぬいぐるみの主人公を捨てられないさくなと、マンションの一室でふたりぐらしが始まる！

一緒にゲームをしたり買い物をしたりと、さくなといちゃいちゃ賑やかな同棲生活を繰り広げていき――

「さくなのやりたいことを叶えるよ」

主人公はさくなに誓い、さくなのプロデュサーを務めることに。

なりたい自分になるために、新人VTuber結城さくなと二人三脚でVTuber活動を始めることとなる。

(C)2025-2026yuukisakuna / (C)SAKUNA GAMES