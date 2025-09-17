筧美和子、“父がやっている天ぷら屋さん”に来るお笑い芸人を語る
女優・タレントの筧美和子（31歳）が、9月17日に放送された情報番組「DayDay.」（日本テレビ系）に出演。父がやっている天ぷら屋さんに来るお笑い芸人について語った。
この日、番組のゲストとして生出演した筧は、自作のイラストを披露していく中で、父親の似顔絵を紹介。「これは父親です。私の父、天ぷら屋さんをやっているので、天ぷらを持ってる、みたいな」と説明する。
すると、この日の“天の声”を担当していた森三中・黒沢かずこが「私のお友だちの息子が、一番好きな天ぷら屋さんなんだって！」とミニ情報を紹介。筧も「そうなんですよ。大島（美幸）さんが来てくださってる」と語る。
また、“天の声”は「お父様の天ぷらのおかげで、小学校3年生のときの息子、タラの芽が大好きだったんだって」とさらなるミニ情報を紹介すると、スタジオからは「渋っ！」と驚きの声が上がった。
