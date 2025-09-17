大谷翔平 二刀流の本領発揮「50本塁打＋50奪三振」はメジャー史上初の快挙！投げては5回無安打無失点 打っては史上6人目の2年連続50本塁打



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月16日(日本時間17日)ロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手(31)が、本拠地で行われたフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」で先発出場。投げては5回を無安打無失点、打っては2年連続50本となる50号ソロを含む2安打1安打と、まさに二刀流で躍動した。しかし、チームは救援陣がまたもや打ち込まれて白星を逃し、連敗を喫した。

2点を追う8回先頭の第4打席、大谷のバットから待望の一発が生まれた。救援のベテラン右腕ロバートソンの2球目、90.2マイル(約145.2キロ)のカットボールを完ぺきにとらえると、角度37度、速度113.4マイル(約182.5キロ)で飛び出した打球は430フィート(約131.1メートル)先の右翼相手ブルペンに着弾した。

2年連続50号は史上6人目(7度目)の快挙。ベーブ・ルース、マーク・マグワイア、ケン・グリフィー・ジュニア、サミー・ソーサ、アレックス・ロドリゲス。いずれもメジャー通算500本塁打を超える長距離砲と肩を並べた。

投げては5回68球で、1四球だけに強打のフィリーズ打線を抑え込む無安打無失点の快投を披露。初回、キング争いを演じるシュワーバーとの対戦では、メジャー自己最速タイの101.7マイル(約163.6キロ)をマークし、最後はスライダーで見逃し三振に仕留めた。

これが今季50個目の奪三振となり、8回に50号ソロを打ったことで、史上初の「同一シーズン50本塁打、50奪三振」達成となった。

初回の第1打席は、二塁内野安打で出塁。第2、第3打席は連続三振、第5打席は投ゴロに倒れたが、まさに投打二刀流で獅子奮迅の活躍だ。しかし、4－0とリードして大谷が降板すると、2番手ロブレスキーが5連打を浴びてまさかの逆転を許してしまう。

8回に大谷の50号ソロなどで試合を振り出しに戻すと、9回にはトライネンが9番マルシャンに3ランを浴びてジ・エンド。もはや、おなじみの展開で白星は遠ざかっていくばかりだ。

こんなチーム状況だけに、試合後は大谷のポストシーズンの起用法に質問が集中した。ポストシーズンでの救援スタンバイについて聞かれると「いろんな人といろんな話をして、その話も出ました。プレーヤーとして、どこでも行けと言われた時に、その対応ができる準備をまずしたいなと思っています。

それがマウンドでもそうですし、もしかしたら外野も。リリーフで行くということは、その後のことを考えると外野の守備に就かなくてはいけない状況もあると思うので」と大谷は前を向いた。

現行ルールでは、救援で降板した後はDHとして出場を継続することはできない。DHとして継続出場ができる「大谷ルール」はあくまで先発投手として登板した場合に限られる。つまり、降板後も野手として打席に立ち続けるための外野守備まで、大谷はすでに見据えているわけだ。

ロバーツ監督は「ショーヘイは優勝のために何でもやろうとしている。それはうれしい。ただ、実際にどうなるかは分からない。今季は一度も外野フライを捕っていないからね。でも、そういう発言をしてくれたこと自体は素晴らしいと思う」と語るにとどめた。ちなみに大谷はエンゼルス時代の2021年に7試合外野守備に就いている。

2位パドレスも敗れたため、地区優勝へのマジックは1つ減って9。ゲーム差は2のままだが、ポストシーズンへ向け大谷の周囲が騒がしくなってきた。

大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



佐々木朗希 ブルペン転向の可能性も ロバーツ監督「彼はチームのために何でもやるつもりだと聞いている」



大谷翔平とジャッジ どちらが優れた打者だと思う？