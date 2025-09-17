【碓井広義 テレビ 見るべきものは!!】

藤木直人「最後の鑑定人」彼の新たな代表作となりそうなドンピシャの役柄

夜ドラ「いつか、無重力の宙で」（NHK）が、いい出足を見せている。

主人公は大阪の広告代理店で働く30歳の望月飛鳥（木竜麻生）。社内では「できる人」と評価されているが、実際は「便利な人」として仕事に忙殺される毎日だ。

ある日、高校時代の友人・日比野ひかり（森田望智）が現れる。天文部の仲間だったが、13年ぶりの再会だ。ひかりは高校生の頃の「いつか宇宙へ行きたい」という夢を持ち続けていた。だが、現在は「血液のがん」を患っている。飛鳥は同じ夢を抱いていた自分が、それをどこかに置き忘れてきたことに気づく。

このドラマの見どころは、彼女たちが過去の自分と現在の自分を交錯させながら、「超小型人工衛星」をつくって宇宙を目指すという新たな「夢」に挑んでいく姿だ。

また今回ヒロインを務める木竜にも注目したい。女優デビューは11年前で出演作品は多い。CMでもよく見かけるが、顔と名前がなかなか一致しなかった。おかげで本作の木竜は新鮮で“第2のデビュー”になりそうだ。大人になってからの葛藤や社会的な責任。それに伴うプレッシャー。自身が抱える「迷い」や「再生」への歩みを等身大の自然さで演じている。

脚本は、昨年の特集ドラマ「高速を降りたら」（同）でデビューした武田雄樹のオリジナル。その丹念な語り口が見る側の共感を生んでいく。

（碓井広義／メディア文化評論家）