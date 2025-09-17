山形県内在住の人気作家・柚月裕子さん原作の映画が10月、全国公開されるのを前に、天童市で16日、柚月さんのトークーショーが開かれました。柚月さんは作品の舞台の一つになった天童市への思いやエピソードについて語りました。



このトークショーは県内在住の人気作家・柚月裕子さんが2018年に発表した小説「盤上の向日葵」が映画化され10月に公開されるのに合わせ、天童商工会議所が開きました。





作家・柚月裕子さん「私が20代の頃、何年か天童に住んでいたことがあります。自分で気が付かない間に暮らした場所ってすごく影響を受ける今改めて思った」「盤上の向日葵」は山中で発見された白骨死体の謎を解くミステリー作品です。映画では、坂口健太郎さんが演じる天才棋士と渡辺謙さんが扮し賭け将棋で生きる「真剣師」が光と影の存在として交錯します。柚月裕子さん「人生における光と影、これの対比は変わらないテーマで書いてきている。特に『盤上の向日葵』は光と影の対比が一番色濃く描けた作品」この作品では、遺体とともに発見された希少な「将棋駒」が謎を解く唯一の鍵となります。柚月裕子さん「最初にこの作品を書くときにまずキーになる『駒』はたくさん調べた。天童に住んでいたのでどこかで見た『美しい駒』は書く前からイメージできていた。いま思えばあのとき天童市で暮らしていたこと、ここで子どもを2人生んで近くにあったヤマザワに子ども一人ベビーカーに乗せて一人おんぶして買い物に行ったあの頃は無駄じゃなかった」この作品では以前、柚月さん自身が生活していたという天童市が舞台の一つとして登場します。柚月さんは登場人物が普段どのスーパーで何を買っているかなど、詳細まで把握しておくことが作品を生み出す上で欠かせないと話しました。柚月裕子さん「『盤上の向日葵』は冒頭とラストは雪が舞うシーンで始まって終わる。そのシーンは天童駅をモデル思い描いて書いている。実際、天童駅のホームに立ったことも何度もあるし冬の足元から冷えてくる冷たさは今でも覚えている。それを登場人物の心情に重ねて描かればと思って書いたシーン」作品では常に「幸せとは何か」を追求してきたという柚月さん。今後もその姿勢は変わらないとの思いを明かしました。柚月裕子さん「デビュー当時から一貫して思っていることは一言では言い表せない。目に見えることでは判断できない幸せ、その逆を模索している。私自身幸せだなと思うことがありつつなんで自分ばっかりと思うことも数多くある。自分の中で明確にこれが幸せ 、豊かさがまだはっきり見えていない。見えていないから小説を書いているのかなと」【質疑】「プロフィール拝見してちょうど同じ歳。体力気力とかなくなっていくが小説を書く原動力は何か」柚月裕子さん「ちょうど7年ぐらい前50歳前後で今までにないくらい調子が落ちた時があった。編集者に『外に出て体動かした方がいい。単純だけどこれ効くから』と言われ今唯一の趣味となったゴルフを始めた。『この楽しみのためにこれをやる』そういうこと一つ見つけられると人生豊かになると思う」柚月さんの小説で4本目の映画化となった「盤上の向日葵」は10月31日から全国公開されます。