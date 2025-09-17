梅宮アンナ＆世継恭規氏、夫婦で初のイベント 今年5月に“出逢って10日で結婚” ラブラブ全開でハグ
タレントの梅宮アンナ（53）、アートディレクターの世継恭規夫妻が17日、バーニーズ ニューヨーク銀座本店で行われたリニューアル記念イベントに参加した。
【写真】ほっぺたくっつけてラブラブっぷり見せつけた梅宮アンナ＆世継恭規
2人は登場するなり、仲良く手つなぎ。カメラマンからハグのお願いがあると、アンナは「照れるよ〜」と言いながらもハグをしていた。「このようなイベントに参加させていただくのは初めてです」とにっこり。昨日に2人で世継氏の実家の京都へ車で行ったそう。「お墓参りと敬老の日ということでドライブをして行きました。車中の時間はいいなと思いました。サービスエリアが楽しくて。たくさんいろいろ買っちゃいました」と笑顔を見せた。
ラブラブオーラたっぷりだったが、アンナは「いろいろありますよ（笑）。ケンカもしますし。ケンカしながら夫婦ができていくんでないかなと思います」と話していた。
梅宮は2024年8月に乳がんの1つ「浸潤性小葉がん」を公表し、同年11月7日に右胸全摘とリンパ節の摘出手術を受けた。SNSを通じて乳がんと向き合う姿を発信し、多くの支持を集めている。今年5月27日には世継氏と「出逢って10日で結婚」を発表して話題を呼ぶとともに、多くの祝福が寄せられた。
バーニーズ ニューヨーク銀座本店オープン以来初となるリモデルのコンセプトは「記憶と創造」。バーニーズ ニューヨークが築き上げてきた伝統とテイストを大切にしつつ、未来に向けた創造的な挑戦によって新たな価値を生み出す空間へと進化。新たなコンセプトによるフロア、五感を刺激するラグジュアリーな体験コンテンツ、限定商品や初登場ブランドなどを用意し、より洗練された大人のための“GINZA WONDERLAND”として新たに生まれ変わる。
