井上咲楽、旬のさんまを炭火焼き“ワイルド”な実家ごはんを披露「あー美味そう!!」「炭火焼きで秋刀魚を食す 良いなぁ」「幸せなお家ですね！」
タレントの井上咲楽（25）が15日、自身のインスタグラムを更新。旬のさんまを炭火で焼き上げた“ワイルド”な実家ごはんを披露し、ファンから反響が寄せられている。
【写真】「あー美味そう!!」“ワイルド”に炭火で焼いたさんまが並ぶ実家の食卓 ※3枚め
井上の実家は栃木の山中で、自然豊かな環境にある。直近に“里帰り”をしたようで、投稿では「秋刀魚を実家で炭火で焼いてもらった 外はまだ暑いけど味覚は秋になってきた」とつづり、炭火で豪快にさんまを焼く様子やこうばしく焼けたさんまが並ぶ食卓の写真を披露。食卓には家庭的なおかずも並び、温かみのある実家ごはんの雰囲気が伝わってくる。
さんまを食しながら、井上は「少なくなってしまった秋を今年は存分に楽しみたい」と思ったよう。実家の近くには「もう少しで栗が落ちる」といい、「拾いに行かなきゃ」と楽しそうにつづっていた。
この投稿にファンからは「炭火焼きで秋刀魚を食す 良いなぁ」「幸せなお家ですね！」「めっちゃ美味しそう」「あー美味そう!!」「今年は秋刀魚がデカくて美味しいです〜」「秋は美味しいものがたくさん、嬉しいですよね」「おいしそう 井上家ホッとします」といったコメントが寄せられ、季節を感じる食卓に称賛の声が相次いでいる。
【写真】「あー美味そう!!」“ワイルド”に炭火で焼いたさんまが並ぶ実家の食卓 ※3枚め
井上の実家は栃木の山中で、自然豊かな環境にある。直近に“里帰り”をしたようで、投稿では「秋刀魚を実家で炭火で焼いてもらった 外はまだ暑いけど味覚は秋になってきた」とつづり、炭火で豪快にさんまを焼く様子やこうばしく焼けたさんまが並ぶ食卓の写真を披露。食卓には家庭的なおかずも並び、温かみのある実家ごはんの雰囲気が伝わってくる。
この投稿にファンからは「炭火焼きで秋刀魚を食す 良いなぁ」「幸せなお家ですね！」「めっちゃ美味しそう」「あー美味そう!!」「今年は秋刀魚がデカくて美味しいです〜」「秋は美味しいものがたくさん、嬉しいですよね」「おいしそう 井上家ホッとします」といったコメントが寄せられ、季節を感じる食卓に称賛の声が相次いでいる。