重慶市長寿区で、選別後に箱詰めされるかんきつ類。西部陸海新ルートの鉄道で東南アジアへ運ばれる。（３月２４日撮影、重慶＝新華社記者／黄偉）

【新華社北京9月17日】中国と東南アジア諸国連合（ASEAN）は5年連続で双方にとって最大の貿易相手となり、農産物ではASEANが8年連続で中国の最大の貿易相手となった。中国税関総署が16日に発表した統計で明らかになった。

税関統計によると、中国とASEANの貿易額は第1回中国ASEAN博覧会が行われた2004年の約8700億元（1元＝約21円）から、24年には7兆元近くへと20年で約8倍に増えた。16年から9年連続で増加を続けており、今年1〜8月は4兆9300億元と前年同期比9.7％増となり、過去最高を記録した。同期間の中国貿易総額に占める割合は16.7％に達した。

農業協力も着実に深まり、農産物貿易における相互補完的な優位性が一段と発揮されている。1〜8月の貿易額は9.7％増の2906億元で、中国の農産物貿易総額の20.1％を占めた。ASEANは引き続き、ドライフルーツ・生鮮果物、食用油、タピオカおよびタピオカでんぷんの最大の輸入相手となった。中国のASEAN向け輸出では羽毛・ダウンや動物飼料などの特色ある農産物がいずれも2桁の伸びを示した。

製造業分野での協力も一段と緊密化し、関連製品の貿易が急増している。1〜8月の製造業製品の貿易額は全体の9割以上を占めた。うち中国からASEANへの輸出は工作機械が56.1％増、自動車部品が22.0％増となり、ASEANからの輸入はコンピューター部品が47.4％増、プリント基板（PCB）が22.2％増となった。

税関総署の呂大良（りょ・だいりょう）報道官（統計分析司司長）は、中国とASEANは地理的に近く、人と文化の交流が盛んで、域内経済の一体化を共に推進していると指摘。中国ASEAN自由貿易圏3.0版交渉の全面的妥結を踏まえ、双方の協力分野はさらに拡大し、地域の生産・供給網のより深い融合が進むとの見通しを示した。