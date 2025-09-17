【オーケーのチラシ】冷凍食品がお得。唐揚げにギョーザもストック買いにぴったり。《9月15日スタート》

食品スーパー「オーケー」は、週ごとにチラシを公開しています。

2025年9月15日に公開されたチラシの中から、一時的に安く仕入れることができたという、"更にお買徳 "な商品をピックアップして紹介します。

まとめ買いにぴったり

今週は、冷蔵庫にあると助かる食品やストックしておきたい食品などが多数ラインアップされています。

●ニッスイ 若鶏の竜田揚げ 280g商談時使用売価1026円のところ、6.1割引の396円に。

●AJINOMOTO ギョーザ 12個商談時使用売価556円のところ、6.3割引の204円に。

●Nipponham（ニッポンハム） チキンナゲット 440g商談時使用売価820円のところ、5.2割引の387円に。

●シマダヤ 焼きそば 鉄板麺 お好み焼きソース味 2食メーカー希望小売価格378円のところ、4.6割引の203円に。

●AJINOMOTO クックドゥ きょうの大皿 肉みそキャベツ用 3〜4人前商談時使用売価205円のところ、3.7割引の128円に。

そのほかお得なアイテムも目白押し。今週のチラシを見て お得にゲットして。※画像は公式サイトより。