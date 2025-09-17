¡È¥ê¥¢¥ë¿ä¤·¤Î»Ò¡É25ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡¡»öÌ³½êÂà½ê¤òÈ¯É½¡¡º£¸å¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¡Ö¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Æ£ºéÆä¡Ê25¡Ë¤¬»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤ò17Æü¡¢Æ±»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ï¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥ÈÆ£ºéÆä¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´Êó¹ð¡×¤È¤·¤Æ¹¹¿·¤µ¤ì¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ£ºéÆä¤Ï2025Ç¯9·î20Æü¤ò¤â¤Á¤Þ¤·¤Æ¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¥ß¥ó¥È¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¥º³ô¼°²ñ¼Ò¤òÂà½ê¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆ£ºéÆä¤ÏÂà½ê¸å¤â¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆ§¤ß½Ð¤¹»ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡ÖËÜÆü¤Þ¤Ç³èÆ°¤µ¤»¤ÆÄº¤±¤¿¤Î¤Ï±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤ë³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´À¼±ç¡¢´Ø·¸³Æ°Ì¤Î³§ÍÍÊý¤Î¤ªÎÏÅº¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤Î»ö¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¤ò¤ª¼Ú¤ê¤·¡¢²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Öº£¸å¤È¤âÈà½÷¤Î·èÃÇ¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¸«¼é¤Ã¤ÆÄº¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ£ºé¤Ï2023Ç¯8·î¤ËTBS¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢2»ù¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤È¸øÉ½¡£¸½ºß¤Ï3ºÐ¤È5ºÐ¤ÎÌ¼¤ò¤â¤Á¡È¥ê¥¢¥ë¿ä¤·¤Î»Ò¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î23Æü¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¡×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£