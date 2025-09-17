草磲剛主演のNetflix映画『新幹線大爆破』が、10月3日よりイオンシネマ シアタス調布、イオンシネマ シアタス心斎橋にて2週間限定上映されることが決定した。

参考：草磲剛が明かす高倉健さんへの思い 「『新幹線大爆破』も見守ってくれていた気がする」

本作は、1975年の映画『新幹線大爆破』を『シン・ゴジラ』などの樋口真嗣を監督に迎えてリブートしたノンストップサスペンス。

JR東日本新幹線総合指令所に入った一本の緊迫した電話。東京行のはやぶさ60号に爆弾が仕掛けられており、新幹線の速度が時速100kmを下回ると即座に爆発するというのだ。犯人は、爆弾を解除するために身代金として1,000億円を要求する。限られた時間の中、爆破を回避すべく奮闘する鉄道人たちのギリギリの攻防が繰り広げられる。果たして、走行中のはやぶさ60号はこの危機を乗り越えることができるのか。

主人公となる車掌・高市を演じるのは、樋口監督との本格的なタッグが『日本沈没』以来となる草磲。常に草磲の活躍に注目していた樋口だったが、ここ数年の目覚ましい評価の高まりを目にする中で「ぜひまた一緒に新作を！」との思いがメラメラと芽生え、再タッグに至ったのだという。

共演には、細田佳央太、のん、要潤、尾野真千子、豊嶋花、黒田大輔、松尾諭、大後寿々花、尾上松也、六平直政、ピエール瀧、坂東彌十郎、斎藤工らが名を連ねている。

4月23日に配信開始となった本作は、日本におけるNetflix週間TOP10（映画） にて初登場1位を記録。アメリカやアジア、ヨーロッパ、アフリカなどで初週から80カ国でTOP10入りを果たした。（文＝リアルサウンド編集部）