10月1日よりフジテレビ「＋Ultra」ほかにて放送されるTVアニメ『Let’s Play クエストだらけマイライフ』と久保田利伸の楽曲がコラボしたリリックビデオの第2弾と、シチュエーションビジュアル第2弾が公開された。

参考：花澤香菜が明かす“パワー系”キャラの新鮮な役作り 「新たな面を引き出していただいている」

本作は、累計閲覧数9億回以上、全世界の購読者数は680万人を超えるなど、北米の若者に人気を誇るLeeanne M. Krecic （Mongie）原作のWebコミックをアニメ化する“大人のラブストーリー”。

舞台はアメリカ・ロサンゼルス。ゲームクリエイターを夢みる22歳のサム・ヤングは、男性との深い関わりを避けながら生きてきたが、3人の男性と急接近し、次第に心の殻を破っていく。迷いながらも前に進もうとするサムを演じるのは、花澤香菜。恋愛、仕事、友人、家族、将来の夢、過去のトラウマ……様々な経験を通して、時に選択をし、そして成長していく彼女の成長物語だ。

第2弾リリックビデオの楽曲は「LOVE RAIN ～恋の雨～」。雨の演出から楽曲はスタートし、アニメ本編の2人の見どころあるシーンが詰め込まれている。

シチュエーションビジュアル第2弾では、サムがミステリアスな会社の上司・チャールズに車で送られている1コマが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）