TikTok¤Ç¡È²¯ËüÄ¹¼Ô¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥Û¥¹¥È·Ý¿Í¡¢¼Ì¿¿Î®½Ð¤Ç¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¡Ä¡×
¸µ¥Û¥¹¥È¤Î¥Ô¥ó·Ý¿Í¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª°ËÃÏÃÎ¡Ê40¡Ë¤¬17Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£SNS¾å¤Ç³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼«¿È¤Î¡ÈÎ®½Ð¼Ì¿¿¡É¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤É·ÝÇ½¿Í¤ÎË½Ïª¾ðÊó¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡ÖDEATHDOL NOTE¡×¤¬Åê¹Æ¡£¡Ú¥Ç¥¹¥É¥ë·Ý¿ÍÊÔ¡Û¤È¤·¡¢¡Ö1ËçÌÜ¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¤ë¤Î¤¬°ÍÍê¼Ô¤Î¸µ¥«¥Î¡×¤È¡¢·Ý¿Í¤é¤È½÷À¤¿¤Á¤Î°û¤ß²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿¼Ì¿¿¤òÊ£¿ô¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢·Ý¿Í¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬È¿±þ¡£¡Ö¤³¤Î¼Ì¿¿¤ÎÌÌÇò¤¤½ê¤Ï¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤Î¸µ¥«¥Î¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¤Ç¡¢°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó»ÅÀÚ¤ê¤Î²ñ¤Ê¤Î¤Ë¡¢°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤À¤±ÄÙ¤ì¤ÆÃ¼¤Ã¤³¤Ç¿²¤Æ¤ë½ê¤Ç¤¹¡£¡£¡£¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
°ËÃÏÃÎ¤Ï¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¡£¡Ö¤È¤¦¤È¤¦½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡£¡£¸µ¥Û¥¹¥È¤Ç¥Ñ¥ê¥Ô¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¡£¼ò¤ËÄÙ¤ì¤Æ¤ë¼Ì¿¿Î®½Ð¤«¡£¡£¡£¡×¤È¸ÀµÚ¤·¡¢¡Ö½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÇËÜÅö¤Ë»Å»ö¤¬¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡£¡£¡£¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
°ËÃÏÃÎ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬1·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ëã¿ý¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö»Å»ö¤È¤ª¶â¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥È¡¼¥¯¤Ç¡Öº£¡¢µÈËÜ¤Ë¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤À®¸ù¼Ô¤¬¤Þ¤¿1¿Í¡Ä¡£²ò»¶¤·¤¿¡Ê¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¡Ë¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤â¤È¤â¤ÈNO¡¦1¥Û¥¹¥È¤Ç¤½¤³¤«¤é·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤Î²ò»¶¼êÁ°¤°¤é¤¤¤«¤é»Å»öËÜÅö¤Ë·ã¸º¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë·ëº§¤â¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤Î¥Ô¥ó¥Á¤È¤¤¤¦¤«¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÎÊý¤¬ÇòÌÜ¤à¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¡¤â¤¦²ó¤é¤Ê¤¤¤è¡¢¤³¤ì¤ä¤Ð¤¤¤è¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê°ËÃÏÃÎ¤µ¤ó¤¬¤â¤¦º£¡¢TikTok¤ÎÇÛ¿®¤Ç¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÇúÎö¤ª¶â²Ô¤¤¤Ç¤Þ¤¹¡×¡Ö²¯ËüÄ¹¼Ô¤¬1¿ÍÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£