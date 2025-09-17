10月16日より放送がスタートする与田祐希主演のMBSドラマ特区『死ぬまでバズってろ！！』のポスタービジュアルが公開され、あわせて櫻井海音、鈴木仁、星乃夢奈ら追加キャストが発表された。

参考：与田祐希、『死ぬまでバズってろ！！』主演に決定 乃木坂46卒業後初の地上波連ドラ出演

ふせでぃによる同名漫画をドラマ化する本作は、現代のSNS社会を舞台に描くインターネットサスペンス。『日本一の最低男 ※私の家族はニセモノだった』（フジテレビ系）などの政池洋佑らが脚本を手がけ、『青野くんに触りたいから死にたい』（WOWOW）などの戸塚寛人らが監督を務める。

パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子（与田祐希）。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な“正義”を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に……。

生まれながらに真面目で、破天荒な生き方をする加菜子に想いを寄せる渡辺を演じるのは、『【推しの子】』や『御上先生』（TBS系）などの櫻井。本作で初の警察官役に挑む。とある秘密を抱えたイケメン俳優の楠木役には、『復讐カレシ～溺愛社長の顔にはウラがある～』（MBS）、映画『かくかくしかじか』などの鈴木が決定。父の飲酒運転事故をタパ子によってSNSに晒された田中まみ役を、『極道上司に愛されたら』（MBS）や『遺書、公開。』『君がトクベツ』などの星乃が演じる。

そのほか、飲酒運転で交通事故を起こしてしまうアナウンサー田中役で清水伸、加菜子のバイト先のパスタ屋店長役で吉田ウーロン太、物語に関わる重要なニュースを読むアナウンサー役で森香澄、楠木と仲良くするインフルエンサーami役で新田さちか、自らを“底辺”と言い、加菜子の元夫・本橋役で矢野聖人、塾講師系の動画配信者・苑田役で野間口徹、有名人が多く通うバーのオーナー役で池田鉄洋が出演する。

あわせて、与田演じる浅野加菜子がスマホを掲げる様子が描かれた自撮り風のポスタービジュアルも公開された。

【コメント】●櫻井海音（渡辺優斗役）原作を拝見し、どハマりして読む手が止まらなくなってしまいました。ある種、今の時代にあった作品というか、それぞれ人間味があるキャラクターで背景があって、それを自分自身がどういう風に演じれるのか、作りあげていけるのかワクワクしながら撮影を待っていました。僕自身初めての警官役となるので、そこも楽しみの一つでありました。真面目で純粋な渡辺がタパ子に振り回されながらも、その芯の強さや貪欲さに刺激を受け成長し、惹かれていく。是非楽しみにしていてください。

●鈴木仁（楠木速斗役）台本を読ませて頂いて、加菜子にどんどん振り回されて物語がスピーディーに展開されていくのが印象的でした。楠木も加菜子に掻き乱されるのですが、良くも悪くも一番変化するキャラクターだと感じました。また、走って追いかけながら会話しているシーンが長くて、どのような撮影になるのか、楽しみにしていました。原作とは少し変化を加えている部分もありますが、バッタバタのシーンが完成してるはずです。楠木は加菜子にどんなことを暴露され、物語を動かしていくのか、是非お楽しみください。

●星乃夢奈（田中まみ役）田中まみはタパ子との出会いをきっかけに物語に小さな彩りを加える存在です。SNS時代を鋭く描きつつも惹き込まれる面白さが原作『死ぬまでバズってろ！！』にはあって、今回その世界に参加できることを光栄に思います。まみちゃんの素直さや可愛らしさが、作品の中でささやかな温もりとなれば嬉しいです。ぜひ放送を楽しみにしていてください！

（文＝リアルサウンド編集部）