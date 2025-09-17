YOSHIKI、Instagram投稿が世界で話題に！BTSやBLACKPINKのメンバーと『Frieze Seoul』で交流

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YOSHIKIが、自身のInstagram（@yoshikiofficial）に投稿した写真が大きな話題を呼んでいる。

■投稿されるやSNSで大反響

投稿は、韓国・仁川「Paradise City」で開催された国際的アートフェア『Frieze Seoul（フリーズ・ソウル）』のオープニングパーティーの様子を収めたもの。

写真には、BTSのRM、BLACKPINKのLISA・ROSE・JISOO、DJ Peggy Gou、2NE1のCLたちと交流するYOSHIKIの姿が写っており、公開直後からSNSで拡散。

「YOSHIKI AND RM!!! MY 2 LOVES IN 1 FRAME OMG!!!! （YOSHIKIとRM！私の2大推しが一枚に！）」「YOSHIKI元気そうでよかった！」「ぜひ一緒に曲を作ってほしい。」「Yoshiki and CL! And RM!!!」「YOSHIKIとCL似てる」「YOSHIKIとロゼ！また一緒にいる！」「YOSHIKIモテすぎ！」といったコメントが寄せられるなど、世界中から大きな反響を呼んでいる。

『Frieze Seoul』は、世界有数のアートフェア『Frieze』のアジア拠点として開催され、毎年世界中から注目を集める文化的イベント。YOSHIKIもこのイベントに毎年招待されており、2023年には特別に「Endless Rain」と「Tears」を披露したこともある。

韓国でも特に「Endless Rain」「Tears」は多くの人々に親しまれ、映画やアーティストによるカバーを通じて今も大きな影響を与え続けている。また『2023 MAMA AWARDS』にて、世界的アーティストに贈られる「Favorite International Artist」を日本人として唯一受賞している。

アート・音楽・ファッション界の名だたる面々と交わるなかでも、YOSHIKIのグローバルな人脈と影響力を象徴する光景がみられる。

