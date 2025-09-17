¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤ÉÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡×¤æ¤ë¤¤²Î»ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Âç¿¹¸µµ®¤¬²Î¤¦¤È¤ä¤¿¤éÀâÆÀÎÏ¡Ú¤¢¤ó¤Ñ¤óÂè123²ó¡Û
ÆüËÜ¿Í¤ÎÄ«¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¿Ä«¥É¥é¤³¤ÈÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1961Ç¯¤«¤é64Ç¯´Ö¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£ËèÆü¡¢15Ê¬¡¢µã¤¤¤¿¤ê¾Ð¤Ã¤¿¤êÊ°¤Ã¤¿¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Ä«¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÄ«¥É¥é¤òËè½µ·îÍË¤«¤é¶âÍË¤Þ¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢ÅöÆü¤Î´¶ÁÛ¤ä¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£Ä«¥É¥é¤Ë´Ø¤¹¤ëÃø½ñ¤ò2ºý¾å°´¤·¡¢¥ì¥Ó¥å¡¼¤ò10Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¿Ãø¼Ô¤Ë¤è¤ë¡ÖÆÉ¤ó¤À¤é¤â¤Ã¤È¥É¥é¥Þ¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤½¤ó¤ÊÏ¢ºÜ¤Ç¤¹¡£ËÜÆü¤ÏÂè123²ó¡Ê2025Ç¯9·î17ÆüÊüÁ÷¡Ë¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡£¡Ê¥é¥¤¥¿¡¼¡¡ÌÚËó Åß¡Ë
ÄêÇ¯¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¡©¡¡·òÂÀÏº¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë
¡ÖÇ®·ì¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø²ø·æ¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¡×¤Ï²ÈÂ²Áí½Ð¤Ç½àÈ÷Ãæ¡£¤Î¤Ö¡Êº£ÅÄÈþºù¡Ë¤È¥á¥¤¥³¡Ê¸¶ºÚÇµ²Ú¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿·òÂÀÏº¡Ê¹â¶¶Ê¸ºÈ¡Ë¤Þ¤Ç¼êÅÁ¤¤¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤»¤¿¤¯¤ä¡ÊÂç¿¹¸µµ®¡Ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Ç¿Íµ¤±é½Ð²È¡¦¥Þ¥Î¡¦¥´¥í¡¼¡Ê°ËÎéÈàÊý¡Ë¤â¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢Í½»»¤â¾¯¤Ê¤¯¤º¤¤¤Ö¤ó¼êÊÛÅö¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤»¤Î¼ñÌ£¤Î±é·à¤È¤¤¤¦°ÌÃÖ¤Å¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¿ó¡ÊËÌÂ¼¾¢³¤¡Ë¤¬´äÃË¤ÎÂ©»Ò¡¦ÏÂÌÀ¡ÊßÀÈø¥Î¥ê¥¿¥«¡Ë¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢·òÂÀÏº¤¬¿ó¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡£±©Â¿»Ò¡Ê¹¾¸ý¤Î¤ê¤³¡Ë¤È¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢ÄêÇ¯¤·¤Æ¤¹¤Ã¤«¤ê¥Ò¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÏÃ¡ÊÀî¤òÅÁ¤Ã¤Æ³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ë¤ò¤¹¤ë¤È¡¢±©Â¿»Ò¤¬¡¢¥á¥¤¥³¤È°ì½ï¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È½õ¸À¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÈÕ¡¢¿ó¤È¤Î¤Ö¤Ï¤³¤ÎÆü½Ð²ñ¤Ã¤¿ÏÂÌÀ¤Î¤³¤È¤ò»×¤Ã¤Æ¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¶õ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¸ì¤ê¹ç¤¦¡£ÏÂÌÀ¤È»Ò¤É¤â¤¬¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤òÆÉ¤ó¤Ç¾Ð´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î¤Ö¤Ï»×¤¦¡£
¡¡ÀïÁè¤ÇÉã¡¦´äÃË¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤ÇÉã¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ä¤³¤È¤Î¤Ê¤«¤Ã¤¿ÏÂÌÀ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ÏÉã¤¬ÉÔºß¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÀïÁè¤Ç¡ÈÉã¡É¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¤¤Þ¤ÎÆüËÜ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Î·Î¸ÅÃæ¡¢·òÂÀÏº¤â¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Æ¡¢½àÈ÷¤Ë²Ã¤ï¤ë¡£NHK¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡¢±é½Ð²È¡¦¥Þ¥Î¤ÏÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤È»×¤ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤¤¤¯¤é¥Þ¥Î¤¬°ìÎ®¤Ç¤â¡¢¤¢¤ÎNHK¤Ç¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¿Í¤Ë½õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤âµ¤¤ò¸¯¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¡£
¡¡·òÂÀÏº¤Ï¿ó¤È¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Î¤Û¤«¤Ë»æ¼Çµï¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤¹¤ë¤¬¡¢»æ¼Çµï¤Ã¤ÆÀï»þÃæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤ì¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¤ËÆþ¤ë¤Î¤«¡£
