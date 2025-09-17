山形市で酒を飲んだ状態で車を運転し、追突事故を起こした他、相手の運転手を殴るなどしてケガをさせ危険運転傷害と傷害の罪に問われている男の裁判がきょう結審し、検察は懲役1年6か月を求刑しました。

傷害と危険運転傷害の罪に問われているのは、山形市の会社役員・近賢次郎被告（48）です。



起訴状などによりますと、近被告は、今年5月19日の午後1時ごろ酒を飲んだ状態で車を運転して追突事故を起こし相手の運転手におよそ1週間の治療が必要なけがをさせたほか、事故の後に相手の運転手の腹などを殴り、さらにその仲裁に入った男性の顔などを殴ってけがをさせたとされています。

きょうの裁判で近被告は、傷害の罪と危険運転傷害の罪について、起訴内容を認めました。





その上で近被告は、被告人質問で「精神疾患により寝られず、アルコール度数の高いウイスキーを飲んだ。お酒を飲んだこと自体が間違いだった」などと述べました。





この後、検察側は近被告の犯行について「時速150キロメートルをこえるスピードで車に衝突し、被害者にけがをさせた上、殴ってけがをさせた」「正常な運転ができないことを認識していた」などとして懲役1年6か月を求刑。



一方、弁護側は「反省している」などとして、執行猶予付きの判決求めました。



判決は来月3日に言い渡される予定です。