久保田利伸「LOVE RAIN ～恋の雨～」リリックビデオ公開！アニメ『Let’s Play』コラボ第2弾
久保田利伸×TVアニメ『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』コラボ企画第2弾、「LOVE RAIN ～恋の雨～」リリックビデオが公開された。
■アニメ本編の見どころを詰め込んだリリックビデオ
久保田利伸の往年の名曲を使用したリリックビデオと、『Let’s Play クエストだらけのマイライフ』のサム・ヤングと男性陣の2ショットを描くシチュエーションビジュアルが、3週連続で公開決定。
第1弾「LA・LA・LA LOVE SONG」に続き、今回第2弾として「LOVE RAIN ～恋の雨～」のリリックビデオが公開となった。
雨の演出から楽曲はスタートし、アニメ本編のふたりの見どころあるシーンをギュギュっと詰め込んだ出色の出来。次週は第3弾も公開予定だ。
■リリース情報
2025.09.10 ON SALE
ALBUM『THE BADDEST IV＆Timeless Hits』
2025.10.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「1, 2, Play」
2025.10.02 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Left & Right」
2025.11.26 ON SALE
SINGLE「1, 2, Play/Left & Right」
