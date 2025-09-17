懐かしのポケットカメがデジタルに！

使い捨てカメラといえば「写ルンです」が圧倒的な知名度ですが、アメリカでは1987年にコダックの「Kodak Fling」が売られていました。横長の110フィルムを使用するので、筐体も横長の箱型でした。

昔のまんまデジタル化

最近のレトロブームはカメラにも来ており、「Kodak Fling」をデジカメにした「KODAK CHARMERA Keychain Digital Camera Blind Box Collection」が発売されます。ボディーはプラ製で、使い捨てっぽさはナシ。手のひらサイズでカワイイだけでなく、チェーンやストラップで持ち物にブラ下げファッション・アイテムのように扱えます。

デザインは開けてからのお楽しみ

「Fling」デザインはレンズの隣に「1987」と書かれ、リバイバルであることが分かります。他にもレトロなデザイン違いや、シークレットのスケルトンを含めて全7種類のカラバリがあります。だけどこれ、デザインは選べないんです。開封するまでどれが当たるか分からない、「ブラインドボックス」仕様なんです。どれも80年代っぽいのですが、赤いのはちょっとファッション・ブランドで有名な「Supreme」っぽいかなぁ？

作品はフレームとフィルターで遊ぼう

背面には小さな液晶画面があり、画像処理ソフトの画面風やアナログのフィルム風などのフレームが4種類選べます。フィルターで白黒や寒色系、暖色系、黄/黒、赤/黒、青/黒、グレー/黒も選べ、レトロっぽかったり個性的な作品も楽しめます。撮影日も入れられるのですが、これもエモい。子供の頃に親が撮った紙焼き写真を思い出させます。

Image: KODAK

イメージセンサーは1/4インチCMOSで、レンズは35mm F2.4。USB-Cのデータ転送＆充電でAVI形式の動画撮影も楽しめます。

作品の保存は1GB〜128GBまでのMicro SDを挿入するので、数枚持っていればいくらでも撮り放題ですね。このコンパクトさで、持ってたらついつい日常を撮影してしまうことでしょう。

何でもかんでも撮りまくれ！

ちなみにですが、筆者はつい先日実家で古〜いポケットカメラの110フィルムを見つけて、現像に出したら「もう取り扱っていない」って戻ってきちゃったんですよね。デジタルだったらそんなことにならなかったのになぁ…。

デジカメなら、フィルムを現像する手間とお金がゼロなのが超お手軽です。使い捨てじゃないので一生モノですね。

Source: Instagram, KODAK via designboom, YANKO DESIGN

Reference: Camera-wiki