俳優の笠松将（32）が17日に都内で行われた「バーニーズ ニューヨーク銀座本店 リニューアル記念イベント」に出席した。

深いブラウンのスーツで登場。「大人っぽくしたいな」という思いから決めたという。

年齢を重ねるごとに好みも変化。「やる作品、役どころだったりとか少しずつ変化して、持ち物とか着るものとか、髪型含め、やっぱり少しずつ変わってきている」という。「凄く大切にしています」と目を細めた。

新店舗に新設されたコーナーにちなみ「もらってうれしかったギフト」を聞かれ「嬉しかったギフトかー」と首をかしげながら「若干質問の趣旨とずれるかもしれないですが、本当に質問とずれますよ」と断りながら続けた。

最近、車を購入した笠松。「ドライバーがウチの弟なんですけど、買って2日目でこすったんですよ。“いやギフトだね〜”っていう。なんか、もう耐える時期だなという。今、耐え忍ぶ時期だなっていう風にちょっと、勉強させてもらいながらっていう感じなんで、そういうのも我慢して、グッとこらえて笑顔でいるという感じですね」とほほえんだ。

11月には33歳の誕生日。弟からのプレゼントを「楽しみにしましょう」と期待した。