Kroi、アニメ『SAKAMOTO DAYS』OPテーマ「Method」をバンドセッションで一発撮り

Kroiが、YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』に出演。

■「俺たちは気持ちをこめて音楽をやるためにここに来ました」（Kroi）

今回披露するのは、アニメ『SAKAMOTO DAYS』第2クールのオープニングテーマとして書き下ろした「Method」。

ダークさとポップさを兼ね備えた作品の世界観を彼らの感性で表現した本楽曲を、Kroiの真髄とも言える軽快なバンドセッションにて披露。

Kroiが再登場する『THE FIRST TAKE』第590回は、9月17日22時よりプレミア公開。

なお、Kroiは全国7都市を回るホールツアーを開催しており、チケットは一般発売中。

■Kroi インタビュー

