「日経225ミニ」手口情報（17日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、10月限9578枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の日経225ミニ期近（2025年10月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9578枚だった。
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9578( 8078)
ソシエテジェネラル証券 6633( 6133)
SBI証券 4407( 2053)
楽天証券 2465( 901)
松井証券 652( 652)
三菱UFJeスマート 675( 587)
マネックス証券 397( 397)
日産証券 155( 155)
フィリップ証券 140( 140)
ゴールドマン証券 131( 131)
ドイツ証券 99( 99)
インタラクティブ証券 73( 73)
BNPパリバ証券 1018( 18)
バークレイズ証券 17( 17)
JPモルガン証券 4( 4)
岩井コスモ証券 3( 3)
立花証券 3( 3)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 147( 147)
ソシエテジェネラル証券 96( 96)
フィリップ証券 51( 51)
SBI証券 63( 21)
マネックス証券 20( 20)
三菱UFJeスマート 28( 18)
ドイツ証券 7( 7)
楽天証券 34( 6)
松井証券 4( 4)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 231934( 231934)
ソシエテジェネラル証券 140864( 140864)
SBI証券 96188( 50994)
松井証券 37017( 37017)
サスケハナ・ホンコン 34333( 34333)
バークレイズ証券 24686( 24686)
楽天証券 43570( 22094)
JPモルガン証券 11461( 11461)
日産証券 10160( 10160)
モルガンMUFG証券 6988( 6982)
三菱UFJeスマート 11411( 6261)
マネックス証券 5490( 5490)
ビーオブエー証券 4219( 4219)
ゴールドマン証券 3526( 3510)
野村証券 3016( 3012)
BNPパリバ証券 2703( 2703)
広田証券 2632( 2632)
フィリップ証券 1679( 1679)
UBS証券 1624( 1624)
ドイツ証券 1576( 1576)
岡三証券 10( 0)
みずほ証券 10( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース