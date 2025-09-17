「TOPIX先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限8956枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日のTOPIX先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の8956枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 8956( 8956)
ソシエテジェネラル証券 6010( 5540)
バークレイズ証券 2310( 2310)
ゴールドマン証券 1678( 1554)
ビーオブエー証券 1369( 1369)
JPモルガン証券 992( 992)
モルガンMUFG証券 798( 798)
UBS証券 546( 546)
BNPパリバ証券 345( 345)
野村証券 211( 211)
日産証券 166( 166)
HSBC証券 153( 153)
三菱UFJeスマート 113( 81)
シティグループ証券 8851( 61)
SBI証券 125( 53)
サスケハナ・ホンコン 32( 32)
広田証券 29( 29)
山和証券 18( 18)
フィリップ証券 12( 12)
松井証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース