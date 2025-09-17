¡ÚMLB¡ÛÌÀÆü¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¡¢Áê¼êÀèÈ¯¤È¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï¡©¡¡¶ì¼êº¸ÏÓ¤«¤é¡È2»î¹çÏ¢È¯¡É51¹æ¥¢ー¥Á¤Ç¥¹¥¤ー¥×ÁË»ß¤Ê¤ë¤«¡Ú9·î18Æü¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¡Û
¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï17Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö18Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¥É¥¸¥ãー¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¤Î¥Õ¥£¥êー¥ºÀï¤Ë½Ð¾ìÍ½Äê¡£Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢¥á¥¸¥ãー7Ç¯ÌÜ¤Î¥Ø¥¹¥¹¡¦¥ë¥¶¥ë¥ÉÅê¼ê¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢MLB¸ø¼°¤Î¥Çー¥¿¥µ¥¤¥È¡ØBaseball Savant¡Ù¤è¤ê¡¢²áµî¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¢£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï10ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ¤È¶ìÀï
Áê¼êÀèÈ¯¤Ï¡¢27ºÐ¤Îº¸ÏÓ¥ë¥¶¥ë¥É¡£2016Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3½äÌÜÁ´ÂÎ94°Ì¤Ç¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤È¡¢19Ç¯¤Ë¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£º£µ¨¤«¤é¥Õ¥£¥êー¥º¤Ë°ÜÀÒ¤·30»î¹ç¤ËÀèÈ¯¡¢14¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨4.03¤Î¹¥À®ÀÓ¤Ç¥Áー¥à¥È¥Ã¥×¤ÎÇòÀ±¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
µå¼ï³ä¹ç¤Ï¡¢Åêµå¤Î34.5¡ó¤¬Ê¿¶Ñ96.5¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó155.3¥¥í¡Ë¤Î¥Õ¥©ー¥·ー¥à¡¢30.6¡ó¤¬·è¤áµå¥¹¥¤ー¥Ñー¡¢9.7¡ó¤¬¥·¥ó¥«ー¡£±¦ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ï¥¹¥é¥¤¥Àー¤ä¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤â¿¥¤ê¸ò¤¼¤ë¡£ÆÀ°Õ¤Îº¸ÂÇ¼Ô¤«¤é¤Ïº£µ¨ÈïËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¡¢ÈïÂÇÎ¨.195¤ÈÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
ÂçÃ«¤Ï¥ë¥¶¥ë¥É¤ÈÄÌ»»10ÂÇÀÊÂÐÀï¤·¡¢10ÂÇ¿ô1°ÂÂÇ5»°¿¶¤È¶ìÀï¡£2021Ç¯¤Î6·î¤Ë¡¢¿¿¤óÃæ¥Õ¥©ー¥·ー¥à¤ò±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¾åÃÊ¤ØÆÃÂç¥¢ー¥Á¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²÷²»¤Ê¤·¡£º£µ¨4·î4Æü¡ÊÆ±5Æü¡Ë¤ÎÂÐÀï¤Ç¤â3ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¤ËÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤¿¡£2Ï¢ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¤¿¥«ー¥ÉÂè3Àï¡¢ÂçÃ«¤Î2»î¹çÏ¢È¯¥¢ー¥Á¤Ç¤Ç¥¹¥¤ー¥×Éé¤±ÁË»ß¤Ê¤ë¤«¡£
¢£»î¹ç¾ðÊó
¥É¥¸¥ãー¥¹vs.¥Õ¥£¥êー¥º
»î¹ç³«»Ï¡§ÆüËÜ»þ´Ö9·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë11»þ10Ê¬
Ãæ·Ñ¾ðÊó¡§NHKBS1¡¿¥µ¥Ö102ch¡¢MLB.tv¡¢SPOTVNOW¡¢J Sports2¡¢ABEMAÌµÎÁ