「まだ暑いけど購入！」【ユニクロ】大人が狙いたい♡「秋っぽアイテム」

まだ暑さが残っているものの、そろそろ秋を意識したコーデを楽しみたいところ。そんな季節の変わり目におすすめなのが、秋らしい素材を取り入れたアイテム。そこで今回は【ユニクロ】から、ベロアパンツとコーデュロイのシャツジャケットをご紹介。着るだけで季節感をプラスし、秋本番にも活躍してくれそうだから、早めにゲットするのがおすすめです。

上品な光沢感がたまらない秋パンツ

【ユニクロ】「ソフトベロアイージーパンツ」\2,990（税込）

光沢感が特徴の、ベロア素材を使用した上品な雰囲気のパンツ。シンプルなTシャツやシャツと合わせるだけで、秋を先取りした大人っぽいコーデが完成しそうです。ワイドなシルエットですが落ち感のある生地なので、リラックス感とスタイルアップを両立できそう。

さっと羽織って秋ムードが高まるシャツ

【ユニクロ】「コーデュロイロングシャツジャケット」\3,990（税込）

あたたかみのあるコーデュロイ素材を使った、ロング丈のシャツジャケット。羽織るだけで一気に秋らしい雰囲気を取り入れやすく、簡単に秋へのスイッチコーデが完成します。ボタンを留めて着ても、アウターとして軽く羽織っても素敵。首元がすっきりと見え、季節が進んでからはタートルネックトップスなどともレイヤードしやすそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@higuchi_73様、@yume___to様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M