「日経225先物」手口情報（17日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、12月限5474枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、9月17日の日経225先物期近（2025年12月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5474枚だった。
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5474( 5302)
ソシエテジェネラル証券 2370( 2370)
バークレイズ証券 750( 750)
JPモルガン証券 552( 552)
サスケハナ・ホンコン 533( 533)
SBI証券 810( 464)
UBS証券 359( 359)
モルガンMUFG証券 372( 336)
日産証券 329( 329)
ビーオブエー証券 318( 318)
楽天証券 444( 296)
ゴールドマン証券 302( 244)
松井証券 214( 214)
三菱UFJeスマート 169( 161)
野村証券 135( 135)
インタラクティブ証券 105( 105)
HSBC証券 34( 34)
マネックス証券 32( 32)
フィリップ証券 27( 27)
BNPパリバ証券 26( 26)
シティグループ証券 244( 0)
みずほ証券 100( 0)
◯2026年3月限（特別清算日：3月13日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
楽天証券 21( 11)
インタラクティブ証券 10( 10)
松井証券 8( 8)
ABNクリアリン証券 7( 7)
フィリップ証券 3( 3)
日産証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース