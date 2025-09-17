マウスコンピューター、直販サイト限定で「パソコン買い替え応援」セール
マウスコンピューターは9月17日、同社直販ECサイトにて、最大9万円値引きのPC特価セール「パソコン買い替え応援セール」を開始した。期間限定で、2025年10月8日(水)10時59分まで開催。
オンライン限定のパソコン買い替え応援セール
本日から10月8日(水)10時59分まで、ECサイト上にて期間限定で開催するPC特価セール。DAIVやG TUNEも対象で、主なセール対象製品は以下の通り。
「mouse A4-A5U01SR-B」(mouse 14型ノートPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a4a5u01srbdaw102dec/
87,800円 → セール価格82,800円（税込）
「mouse SH-I7U01」(mouse デスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi7u01b7adaw102dec/
159,800円 → セール価格149,800円（税込）
「G TUNE H6-I9G90BK-C」(G TUNE 16型ノートPC、GeForce RTX 5090搭載)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g90bkcfdw101dec/
699,800円 → セール価格609,800円（最大値引き90,000円OFF）（税込）
「G TUNE DG-I5G60」(G TUNE デスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi5g60b8afdw101dec/
244,800円 → セール価格189,800円（税込）
「DAIV Z4-A9A01SR-B」(DAIV 14型ノートPC、Copilot+ PC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4a9a01srbgew102dec/
219,800円 → セール価格199,800円（税込）
「DAIV KM-I5G5A」(DAIV デスクトップPC)
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi5g5ab8afbw101dec/
209,800円 → セール価格189,800円（税込）
セール最新情報は、こちらのリンク先の同社特設サイトを参照いただきたい。
