マウスコンピューターは9月17日、同社直販ECサイトにて、最大9万円値引きのPC特価セール「パソコン買い替え応援セール」を開始した。期間限定で、2025年10月8日(水)10時59分まで開催。

オンライン限定のパソコン買い替え応援セール

本日から10月8日(水)10時59分まで、ECサイト上にて期間限定で開催するPC特価セール。DAIVやG TUNEも対象で、主なセール対象製品は以下の通り。

「mouse A4-A5U01SR-B」(mouse 14型ノートPC)

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-a4a5u01srbdaw102dec/

87,800円 → セール価格82,800円（税込）

「mouse SH-I7U01」(mouse デスクトップPC)

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-shi7u01b7adaw102dec/

159,800円 → セール価格149,800円（税込）

「G TUNE H6-I9G90BK-C」(G TUNE 16型ノートPC、GeForce RTX 5090搭載)

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6i9g90bkcfdw101dec/

699,800円 → セール価格609,800円（最大値引き90,000円OFF）（税込）

「G TUNE DG-I5G60」(G TUNE デスクトップPC)

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi5g60b8afdw101dec/

244,800円 → セール価格189,800円（税込）

「DAIV Z4-A9A01SR-B」(DAIV 14型ノートPC、Copilot+ PC)

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-z4a9a01srbgew102dec/

219,800円 → セール価格199,800円（税込）

「DAIV KM-I5G5A」(DAIV デスクトップPC)

https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-kmi5g5ab8afbw101dec/

209,800円 → セール価格189,800円（税込）

セール最新情報は、こちらのリンク先の同社特設サイトを参照いただきたい。