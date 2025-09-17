■全国の18日（木）の天気

秋雨前線が、西・東日本の日本海側から太平洋側へとゆっくり南下する見込みです。前線には湿った空気が流れ込むため、前線付近は雨雲が発達しやすいでしょう。東北から九州で広く雨が降り、非常に激しく降る所もありそうです。関東では、午前中は晴れ間が出ますが、午後は北部から雨が降りだし、南部の平野部でも非常に激しい雨が降るおそれがあります。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水・氾濫に警戒が必要です。北海道と沖縄は晴れるでしょう。

最低気温は、関東から沖縄で26℃前後と、寝苦しい夜が続きそうです。東北北部や北海道は、17日より低くなるでしょう。

最高気温は、北海道で22℃くらい、東北で25℃前後と、この時期本来の気温になりそうです。関東から九州は30℃以上の所が多く、静岡は37℃、前橋、熊谷、甲府は36℃、東京都心や横浜では35℃と、猛暑日になりそうです。ただ、関東では、雨が降り出す夕方以降、暑さが収まりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 16℃（-4 平年並み）

仙台 23℃（±0 真夏並み）

新潟 23℃（-2 8月中旬）

東京都心 26℃（＋1 熱帯夜）

名古屋 27℃（±0 熱帯夜）

大阪 27℃（-1 熱帯夜）

広島 26℃（-1 熱帯夜）

高知 25℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（＋1 熱帯夜）

鹿児島 26℃（-1 熱帯夜）

那覇 28℃（±0 熱帯夜）

予想最高気温（前日差）

札幌 22℃（-2 平年並み）

仙台 24℃（-8 9月下旬）

新潟 25℃（-7 9月下旬）

東京都心 35℃（＋1 猛暑日）

名古屋 33℃（-2 8月下旬）

大阪 32℃（-2 9月上旬）

広島 30℃（-3 平年並み）

高知 34℃（＋1 真夏並み）

福岡 31℃（-2 8月下旬）

鹿児島 33℃（±0 8月中旬）

那覇 33℃（±0 真夏並み）

■全国の週間予報19日は西・東日本で雲が多く、関東から東海で雨の降る時間があるでしょう。20日は、九州から東北で再び広く雨が降り、21日も北陸や北日本で雨の所が多そうです。22日から24日は、大陸育ちの高気圧に覆われ、晴れる所が多くなるでしょう。19日以降は暑さが和らぎ、北日本は25℃以下、東日本でも30℃以下の日が多くなりそうです。東京都心の最高気温は、19日は26℃、20日は23℃と、少し肌寒いくらいになりそうです。