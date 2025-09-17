¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¾¾ËÜ¿Í»Ö¶ÉÄ¹¤Îº£¸å¤Ï¡Ö·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡× ABC¥Æ¥ì¥ÓÀâÌÀ
¡¡Âçºå¡¦Ä«ÆüÊüÁ÷¥Æ¥ì¥Ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï£±£·Æü¡¢Æ±¶É¤Ç¡Ö£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡¡£²£°£²£µÇ¯½©¤Î²þÊÔ²ñ¸«¡×¤ò¹Ô¤¤¡¢½©¤«¤é¤Î¿·ÈÖÁÈ¤äÆ±¶ÉÀ©ºî¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¶É¤Ï£±£°·î¤«¤é¿·¥É¥é¥Þ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÎø¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡×¡Ê£±£°·î£±£²Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¦Ëè½µÆüÍË¡¦¸á¸å£±£°»þ£±£µÊ¬¡áÁ´¹ñ¡Ë¡¢¡Ö·¯¤È¤·¤¿¥¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¡Ê´ØÀ¾¤Ï£±£°·î£±£¹Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¦Ëè½µÆüÍË¡¦¸áÁ°£°»þ£±£°Ê¬¡¿´ØÅì¤Ï£±£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¦Ëè½µÅÚÍË¡¦¸áÁ°£²»þ£³£°Ê¬¡Ë¡¢¡Ö½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê£±£°·î£±£¸Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¦Ëè½µÅÚÍË¡¦¸áÁ°£±»þ¡Ë¡¢¡ÖÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ëÀ¤³¦£Ö£ÓÀäÂÐ£Â£Ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤ÃË¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¡Ê£±£±·î£¹Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡¦Ëè½µÆüÍË¡¦¸áÁ°£±»þ£±£°Ê¬¡Ë¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥³¥ó¥È¡¦¥Ç¡¦¥ó¥¬¥Ê¡×¡Ê£±£°·î¥¹¥¿¡¼¥È¡¦Ëè½µ·îÍË¡¦¸áÁ°£°»þ¡Ë¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢£¶·î¤«¤é¡ÖÃµÄå¡ª¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¡×¤ËÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤È¤¤¤¦¥Ý¥¹¥È¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¶ÉÊÔÀ®ÉôÄ¹¤ÎËÌÃæ¾´»á¤Ï¡ÖÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤ÎÁ°¤Ï¶ÉÄ¹ÂåÍý¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃµÄå¤¿¤Á¤¬¶ÉÄ¹¤ÎÂåÍý¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃµÄå¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÃµÄå¤¿¤Á¤¬°ìÀ¸·üÌ¿°ÍÍê¤ò²ò·è¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¶ÉÄ¹¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤¹¡£¶ÛÄ¥´¶¤¬É¬Í×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÇÂè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤òÆÃÌ¿¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¤ª¸Æ¤Ó¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÊý¤ËÃµÄå¤¿¤Á¤ÎÆ¯¤¤Ö¤ê¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤è¤ê³èÀ²½¤µ¤»¤Æ°ú¤Â³¤°¦¤µ¤ì¤ëÃµÄå¥Ê¥¤¥È¥¹¥¯¡¼¥×¤Ç¤¢¤ê¤Ä¤Å¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Î¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤Î¾¾ËÜ¿Í»Ö¤ÎÈÖÁÈÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢¶ÉÄ¹¤Î¸ª½ñ¤ò¾¾ËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë¶õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤â´Þ¤á¤ÆÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ËÜ¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ëµÈËÜ¶½¶È¤È¡Ö¾¾ËÜ¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¸½»þÅÀ¤Ç·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤âÁí¹çÅª¤ËÈ½ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£