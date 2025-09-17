「大脱出3」芸人たちが絶叫「僕らチャンピオンなのに」「気狂ってる」第4話場面写真解禁
【モデルプレス＝2025/09/17】「水曜日のダウンタウン」藤井健太郎氏×クロちゃん×お馴染みの芸人たちによるヒットコンテンツ第3弾「大脱出3」の第4話が、DMMの総合動画配信サービス・DMM TVにて9月17日23時より配信スタート。放送を前に、第4話の場面写真が解禁された。
芸人が追い込まれる過酷な環境と地上波では絶対にOAすることのできない過激な内容で、DMM TVにて配信されてから瞬く間にヒットを記録した「大脱出」。その最新シーズンである「大脱出3」が9月3日から配信開始された。3話まで観たファンは「大脱出3、ちょっとどうかしてる」「前回越えてるわ。おもしろすぎる」「面白いけどやってることがエグすぎる」とその面白さと過酷さに熱狂的な声が相次いでいる。
今回、第4話の場面写真が解禁。“射的部屋”からの脱出を目指す森田哲矢＆東ブクロのさらば青春の光の2人は「大脱出2」でもさらばの2人を華麗にアシストしたファイヤーサンダーのこてつやピン芸人カナイに助けを求め、クイズの答えを導き出そうと奮闘する。一方、一切周りが見えない“暗闇部屋”に閉じ込められたみなみかわ＆高野正成（きしたかの）は「鬼畜！！なんでこんなに鬼畜な問題考えられる！？」と絶叫。水すら飲めない極限状態の中、お互いの潰し合いが始まる…？
さらに、ひらがなパズルを組み立てる“五十音部屋”を無事クリアしたものの、次なる部屋“ドミノ部屋”でひたすらドミノを並べるみちお（トム・ブラウン）＆岡野陽一。「俺ら10時間以上ここにいて気狂ってる」と真顔で言うみちおは早くも精神崩壊の様子。3話で明らかになったあるトリックにより、徐々に追い込まれていく芸人たち。
そして、カラオケで80点以上取らないと脱出できない“カラオケ部屋”で謎の楽曲「閃光」をひたすら歌う井口浩之（ウエストランド）＆お見送り芸人しんいち。井口はバカリズムから「マイクの持ち方が完全に本家」と称賛されるほどの仕上がりを見せるが、2人が脱出後に待ち受けていたのは衝撃の“あの部屋”だった？あまりの扱いのひどさに「なんで僕らチャンピオンなのに人権ねえんだよ！」と嘆く井口。過酷すぎる仕打ちに芸人たちが次々と悲鳴を上げる第4話は、まさに地獄と爆笑が同居する衝撃回となっている。（modelpress編集部）
◆「大脱出3」第4話場面写真が解禁
