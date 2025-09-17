櫻井海音・鈴木仁・星乃夢奈ら、与田祐希主演「死ぬまでバズってろ！！」レギュラーキャスト10人発表 自撮り風ポスタービジュアルも解禁
【モデルプレス＝2025/09/17】元乃木坂46の与田祐希が主演を務める、10月16日スタートのMBSドラマ特区「死ぬまでバズってろ！！」（MBS：毎週木曜24時59分〜／TVK：毎週木曜23時30分〜ほか）より、レギュラーキャスト10人が解禁。合わせて、ポスタービジュアルが公開された。
生まれながらに真面目で、破天荒な生き方をする加菜子（与田）に想いを寄せる渡辺役には、2024年amazon prime「【推しの子】」で主演を務め、近年ではドラマ「御上先生」映画「カラダ探し THE LAST NIGHT」など、今注目の若手実力派俳優・櫻井海音。櫻井は今作で初めての警察官役にチャレンジしている。
そして、とある秘密を抱えたイケメン俳優の楠木役には「MEN’S NON-NO」専属モデルとして活躍しながら、俳優としてドラマ「復讐カレシ〜溺愛社長の顔にはウラがある〜」では主演を務め、映画「かくかくしかじか」などの話題作に出演する鈴木仁が決定。
父の飲酒運転事故をタパ子（与田）によってSNSに晒された田中まみ役は、ドラマ「極道上司に愛されたら」や映画「遺書、公開。」「君がトクベツ」など幅広いジャンルの話題作品で演技の実力を発揮し、女優、モデルとして各世代から支持を受ける星乃夢奈が演じる。
飲酒運転で交通事故を起こしてしまうアナウンサー田中役に、ドラマ「DOPE」「ホットスポット」「地面師たち」など数多くの話題作に出演する清水伸。加菜子のバイト先のパスタ屋店長を演じるのは、コントグループ・フラミンゴのメンバーで、俳優、脚本、声優などマルチに活躍する実力派俳優の吉田ウーロン太。
物語に関わる重要なニュースを読むアナウンサーには、MBS「年下童貞くんに翻弄されてます」でダブル主演を務め、ドラマ「奪い愛、真夏」への出演など、俳優としての存在感が年々増している森香澄。楠木と仲良くするインフルエンサーami役には、恋リアや青山ミスコンを経て支持を集め、起業家や俳優として活動の幅を広げている新田さちか。
自らを“底辺”と言い、加菜子の元夫・本橋を演じるのは、スーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」のオオクワガタオージャー役や、NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で丈右衛門役を演じ話題になった矢野聖人。塾講師系の動画配信者・苑田役には、数々のドラマ、映画で名バイプレーヤーとして活躍する野間口徹。有名人が多く通うバーのオーナー役は、俳優としてだけでなく、「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」などの脚本家としても活動し、ドラマや映画、舞台など幅広いジャンルで活躍する池田鉄洋が演じる。
さらに、スマホを掲げ、躍動感溢れる自撮り風ポスタービジュアルが解禁。加菜子をはじめ、それぞれの見せる表情が物語っている。（modelpress編集部）
パスタ屋でアルバイトをしながら生計をたてる26歳フリーターの浅野加菜子（与田）。彼女の人生は、偶然撮影したひき逃げ事故の動画がSNSで大バズりしたことで、一夜にして激変する。鳴りやまない賞賛と“いいね”の通知、リポストの数々。メディアに取り扱われ、初めて味わう快感に溺れた加菜子は、より過激な「正義」を振りかざす告発系インフルエンサー・タパ子へと変貌。バズるためなら手段を選ばないその行動は、彼女の倫理観を少しずつ麻痺させていく。しかし、行き過ぎた正義は新たな憎悪を生み、いつしか彼女は匿名の中傷や批判に晒されるようになり、気づけばタパ子自身が恐ろしい復讐劇の渦中に…。
都内交番勤務の警察官。とにかく真面目で、タパ子が配信する動画の視聴者。自由奔放なタパ子に惹かれていく。
＜コメント＞
原作を拝見し、どハマりして読む手が止まらなくなってしまいました。ある種、今の時代にあった作品というか、それぞれ人間味があるキャラクターで背景があって、それを自分自身がどういう風に演じれるのか、作りあげていけるのかワクワクしながら撮影を待っていました。僕自身初めての警官役となるので、そこも楽しみの一つでありました。真面目で純粋な渡辺がタパ子に振り回されながらも、その芯の強さや貪欲さに刺激を受け成長し、惹かれていく。是非楽しみにしていてください。
“王子”と呼ばれる、正統派イケメン俳優。タワマンに住み、女と遊び、仕事もプライベートも順調。
＜コメント＞
台本を読ませて頂いて、加菜子にどんどん振り回されて物語がスピーディーに展開されていくのが印象的でした。楠木も加菜子に掻き乱されるのですが、良くも悪くも一番変化するキャラクターだと感じました。また、走って追いかけながら会話しているシーンが長くて、どのような撮影になるのか、楽しみにしていました。原作とは少し変化を加えている部分もありますが、バッタバタのシーンが完成してるはずです。楠木は加菜子にどんなことを暴露され、物語を動かしていくのか、是非お楽しみください。
父がアナウンサーの大学生。世間を騒がせてしまった、父のせいで誹謗中傷にあう。
＜コメント＞
田中まみはタパ子との出会いをきっかけに物語に小さな彩りを加える存在です。SNS時代を鋭く描きつつも惹き込まれる面白さが原作「死ぬまでバズってろ！！」にはあって、今回その世界に参加できることを光栄に思います。まみちゃんの素直さや可愛らしさが、作品の中でささやかな温もりとなれば嬉しいです。ぜひ放送を楽しみにしていてください！
飲酒運転をし、ひき逃げ事故を起こすアナウンサー。
加菜子が働く、パスタ屋さんの店長。
ニュース番組のアナウンサー。
駆け出しのインフルエンサー兼タレント。
かつてDVをしていた加菜子の元夫。
動画配信サイトで活動する、有名な塾講師。
有名人が多く通うバーのオーナー。
