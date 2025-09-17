元NHK中川安奈アナ、外ロケで「ヘロヘロに」ノースリ姿でのバンザイ写真へ「爽やかで可愛い」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/09/17】元NHKアナウンサーで現在はフリーで活躍する中川安奈が17日、自身のInstagramを更新。ノースリーブ姿で旅ロケに臨むオフショットを公開した。
【写真】元NHKアナ、ノースリ姿でバンザイ
中川は「真夏の旅ロケだったので水分補給を忘れないように」と、夏の暑さの中でロケを行ったことを報告し、「デニムもすき」とつづった。涼しげなノースリーブのチュニックをまとい、馬籠峠と書かれた標識に届くようにバンザイをしたポージングを披露。さらには「ヘロヘロになっていた私にメイクさんが扇風機を貸してくれた図です笑」と休憩する一コマの写真も公開している。
この投稿に、ファンからは「爽やかで可愛い」「スタイル抜群」「二度見した」「元気もらえる」「最高」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆中川安奈、ノースリーブ姿を披露
