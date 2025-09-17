来年の50周年に向け、天神地下街がリニューアルです。ことしの「ワンビル」開業などで通行者が増える中、「ついで買い」ができる新店舗が続々と登場しています。

■遠野愛アナウンサー

「オープンと同時に次々とお客さんが入っていきます。皆さん、この日を心待ちにしていたようです。」



天神地下街の北エリアに9月、新たに5つの店舗がオープンします。





注目は、17日にオープンしたイギリスのブランド「キャスキッドソン」です。花柄などの可愛らしいバッグやポーチなどが人気です。

■遠野アナウンサー

「ここでしか買えない限定商品もあります。定番の花柄に、色味もかわいいですよね。」



天神地下街は、来年の50周年に向けて「変わるてんちか」をテーマにリニューアルを進めています。

天神地下街は、1976年9月10日に西日本初の地下街としてオープンしました。天神の交通と交流の拠点として、にぎわい続けてきました。ことしの「ワンビル」開業などで、通行者数は前年と比べておよそ10パーセント増加しました。



■福岡地下街開発・森髙凌平さん

「天神の大動脈としての役割をこれからも果たしていきたいし、天神地下街に来たら楽しいと思ってもらえるような施設になっていきたいと思っています。」

今回のリニューアルでは、福岡ではなかなか買えない北海道グルメのアンテナショップや、国内や海外でも人気のキャラクターショップ、サンリオなど、気軽に「ついで買い」したくなる店舗が並びます。



■訪れた人

「地下街、よく利用します。子どもと一緒に。端から端までで何でもできるので好きです。」

「仕事場がすぐそこなので結構来ます。」

「毎日来ています。困った時、すぐに買いに来られるし、ごはんもいろいろあるので便利だと思います。」



誕生から半世紀を迎える天神地下街。街の変化ともに進化を続けています。