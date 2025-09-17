女性アイドルグループ「テンシメシ໒꒱」が15日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。メンバーの伏見舞香に「重大な契約違反が確認された」として、即日でグループ脱退と契約解除が発表された。



【写真】即日脱退&契約解除が発表された伏見舞香

公式アカウントは15日に文書を掲載。「この度メンバーの伏見舞香につきまして、重大な契約違反が確認されたため、本日をもちましてグループを脱退・契約解除する運びになりました」と発表。既に販売済みのチェキ（写真撮影）券については、他メンバーへの交換または返金対応をすることも発表した。



最後には「本件に関する詳細につきましては各メンバーへ特典会やSNS等で詮索する行為はご遠慮いただきますよう何卒お願い申し上げます」と知らせた。9月17日までに公式アカウントのヘッダーからは伏見の写真が外され、伏見個人のXアカウントも消去されている。



「テンシメシ໒꒱」は2017年デビューのアイドルグループ。コンセプトは「アイドルと食の融合を目指すニューウェイブユニット」と紹介されている。伏見は7月に誕生日を迎えており、生誕祭も実施されたばかり。誕生日当日には公式Xでは「妖艶なビジュアルと強気な話し方ですが、とても人懐っこく繊細で緊張しがちだったりファン想いだったりかわいい一面もあります パワフルな声量と歌唱力で日頃からライブのクオリティを支えてくれています テンシメシ໒꒱で素敵な一年にしようね」と紹介されていた。



（よろず～ニュース編集部）