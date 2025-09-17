ONE OK ROCKとのヨーロッパツアー控えるPaledusk、次シングルは霜降り明星・粗品をフィーチャリング
国内外から注目を集めるオルタナティブロックバンド・Paleduskが、メジャーデビューシングル「HUGs」のCDパッケージをリリースした。同作は、テレビアニメ『ガチアクタ』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲で、テレビサイズバージョンを含む全4曲を収録している。
【画像】どんな楽曲に…!?配信シングル「NO WAY!! feat.粗品」ジャケット
また、CDリリースにあわせて、ミュージックビデオの公開も決定。これまでに公開されていたオフィシャルミュージックビデオと、テレビアニメ『ガチアクタ』の映像を組み合わせたバージョンが、19日午後9時より公開される予定だ。
さらに、次なるシングル「NO WAY!! feat.粗品」のリリースも発表された。10月8日に配信される同作は、これまでに対バン経験もあり、互いにリスペクトを寄せる霜降り明星・粗品をフィーチャー。自らのやりたいことを貫くメッセージを、ロックサウンドで力強く届ける、Paleduskの新たな挑戦といえる楽曲に仕上がっている。
10月のONE OK ROCKとのヨーロッパツアーを控える中、Paleduskは急きょ主催イベント『OUR DAYBREAK』の開催も発表。9月30日に渋谷CYCLONE、10月1日に新宿ACB HALLの東京2会場で開催され、ゲストアーティストにはFALLING ASLEEPとPROMPTSの出演が決定している。
【画像】どんな楽曲に…!?配信シングル「NO WAY!! feat.粗品」ジャケット
また、CDリリースにあわせて、ミュージックビデオの公開も決定。これまでに公開されていたオフィシャルミュージックビデオと、テレビアニメ『ガチアクタ』の映像を組み合わせたバージョンが、19日午後9時より公開される予定だ。
10月のONE OK ROCKとのヨーロッパツアーを控える中、Paleduskは急きょ主催イベント『OUR DAYBREAK』の開催も発表。9月30日に渋谷CYCLONE、10月1日に新宿ACB HALLの東京2会場で開催され、ゲストアーティストにはFALLING ASLEEPとPROMPTSの出演が決定している。