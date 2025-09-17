¡ÖÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¡¡»³·Á¸©¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥Âç²ñ¡¡Äá²¬»Ô¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ
»³·Á¸©Æâ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤«¤é´¶¤¸¤¿µ¤¤Å¤¤ä»×¤¤¤òÈ¯É½¤¹¤ë¡Ö¸©¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥Âç²ñ¡×¤¬17Æü¡¢»³·Á»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌ¿¤Î¶«¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤ÈÂê¤·ÁÊ¤¨¤¿Äá²¬»Ô¤Î½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¼çÄ¥¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
»³·Á¿·Ê¹¡¦»³·ÁÊüÁ÷¤È¸©ËÉÈÈ¶¨²ñÏ¢¹ç²ñ¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡Ö¸©¾¯Ç¯¤Î¼çÄ¥Âç²ñ¡×¤Ï¡¢¤³¤È¤·¤Ç64²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¸©Æâ4¤Ä¤Î¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿Ãæ³ØÀ¸15¿Í¤¬¡¢¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é´¶¤¸¤¿³Ø¤Ó¤äµ¤¤Å¤¤Ê¤É¤ò¥¹¥Ôー¥Á¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿³ºº¤Î·ë²Ì¡¢Äá²¬»ÔÎ©Äá²¬ÂèÆóÃæ³Ø¹»3Ç¯¡¢ÀÐÄÍÅí¿´¤µ¤ó¤Î¡ÖÌ¿¤Î¶«¤Ó¤òÅÁ¤¨¤ë¡×¤¬ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤ÏÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀïÃæ¤Ë¥Ê¥Á¥¹¡¦¥É¥¤¥Ä¤¬¥æ¥À¥ä¿Í¤Ê¤É¤ª¤è¤½110Ëü¿Í¤òµÔ»¦¤·¤¿¥¢¥¦¥·¥å¥Ó¥Ã¥Ä¼ýÍÆ½ê¤òË¬¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤ËÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÀïÁè¤ÎÈá»´¤µ¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È¼ýÍÆ½ê¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅ¸¼¨¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÄÍÅí¿´¤µ¤ó¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤ÏÀïÁè¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢ÀïÁè¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤ÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¤²áµî¤À¤È¤·¤Æ¤âÃ¯¤«¤¬ÅÁ¤¨Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤ÐËº¤ìµî¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÌ¿¤Î¶«¤Ó¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¿Í¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×
ÀÐÄÍ¤µ¤ó¤Î¼çÄ¥¤Ï¡¢¸©ÂåÉ½¤È¤·¤Æ¡¢ËÌ³¤Æ»ÅìËÌ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Î¿³ºº²ñ¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Âç²ñ¤ÎÌÏÍÍ¤Ï10·î5Æü¤ËYBC¥é¥¸¥ª¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢10·îÃæ¤ËYouTube¤ÎYBC¸ø¼°¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£