【MLB】ドジャース6ー9フィリーズ（9月16日・日本時間17日／ロサンゼルス）

【映像】大谷、シュワバーに初球から163キロの衝撃シーン

ドジャースの大谷翔平投手がフィリーズ戦に「1番・投手兼DH」でスタメン出場。リーグ本塁打王を争う最大のライバル、フィリーズのカイル・シュワーバーとの初回対決は、いきなりスタジアムをざわつかせる幕開けとなった。

前日、シュワーバーは大谷を突き放す53号を放っていた。この日、大谷が今季13度目となる先発のマウンドに立ち、初回1死走者なしで迎えた真っ向勝負。初球に選んだのは内角低めへのストレートで、MLB公式データサイト『ベースボール・サーバント』で球速101.7マイル（約163.7キロ）と記録された。中継のスコアでは『102』と球速表示され、元メジャーリーガーでABEMAの解説を務めた川粼宗則氏は「102！？」と声を上げ、同じく解説を務めた元プロ野球選手の杉谷拳士氏も「気合い入ってるなぁ！」と驚きを隠せなかった。

闘志をむき出しに、この日最速となる豪速球でライバルを迎え撃った大谷。この1球はファールとなったが、中継の視聴者からは「102！」「スピード違反」「ギア上げた」といった驚きの声が飛び交っていた。

この日は5回68球を投げ、被安打0、与四球1、5奪三振、無失点の快投。さらに打っては節目の50号本塁打を放ち、史上6人目となる2年連続50本塁打を達成。さらにメジャー史上初の「50本塁打50奪三振」という前人未到の記録を打ち立てた。

試合はリリーフ陣が逆転を許し、大谷の今季2勝目はならなかったものの、初回から繰り広げられた大谷とシュワーバーの火花散る対決は、リーグ本塁打王争いの激しさを物語る一幕となった。（ABEMA『SPORTSチャンネル』）