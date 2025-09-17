2025Ç¯4·î¥ª¡¼¥×¥ó¡ª¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤Ë¤·¤¸¤ÞÏÂ»æ¤ÎÎ¤¤«¤ß¤¹¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¤ÇÅÁÅý¹©·Ý¤È»³Íü¤ÎÉ÷ÅÚ¤òÌ£¤ï¤¦¡Ã»³Íü¸©
¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¾ì¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤Ë·ú¤Ä¡¢3¤Ä¤ÎÅï
¤³¤Î»ÜÀß¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤«¤È¤ßÏÂ»æ¤ÎÎ¤¡Ê¿È±äÄ®À¾ÅèÏÂ»æ¤ÎÎ¤¡Ë¡×¤Î2¤Ä¤Î·úÊª¤ò¡Ö¤«¤ß¤¹¤´Û¡×¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤´Û¡×¤È¤·¤Æ³è¤«¤·¡¢¿·¤¿¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î´Û¡×¤Î3´Û¤«¤é¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÌÜ¤Ç¸«ÅÏ¤·¤¬¸ú¤¡¢³Æ·úÊª¤Ë¤Ï¡Ö¤«¡×¡Ö¤Õ¡×¡Ö¤¿¡×¤ÈÆ¬Ê¸»ú¤¬¥æ¡¼¥â¥é¥¹¤Ë·Ç¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤Æ¤âÌÂ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
»æ¹÷¤ÂÎ¸³¤äÅ¸¼¨¤ÇÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¤Õ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ö¤«¤ß¤¹¤´Û¡×
¡Ö¤«¡×°õ¤Î¡Ö¤«¤ß¤¹¤´Û¡×¤Ç¤Ï¡¢»æ¹÷¤ÂÎ¸³¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢»æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÅ¸¼¨¥³¡¼¥Ê¡¼¡¢ÏÂ»æÀ½ÉÊ¤Î¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
»æ¹÷¤ÂÎ¸³
¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥·¥§¥¢¹©Ë¼¤ÇÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ë¥å¡¼¤ÏÅô¤ê¹÷¤¡¢¤¦¤Á¤ï¡¢¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¤Ê¤É¡£À¤³¦¤Ç¤¿¤Ã¤¿¤Ò¤È¤Ä¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÏÂ»æ¥°¥Ã¥º¤òºî¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¿¦¿Í¤µ¤ó¤¬¼ê½õ¤±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Á¤¤¤µ¤Ê»Ò¤É¤â¤Ç¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¤¦¤Á¤ïºî¤ê¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»æ¹÷¤ÂÎ¸³
¼õÉÕ»þ´Ö¡§9¡Á16»þ
ÂÎ¸³ÎÁ¶â¤È½êÍ×»þ´Ö¡ÊÂÎ¸³»þ´Ö¡Ü´¥Áç»þ´Ö40Ê¬¡Ë¤Ç´°À®
»ú¹÷¤¡Ê¤¸¤¹¤¡Ë ÂÎ¸³»þ´ÖÌó20Ê¬¡¡1100±ß
¤¦¤Á¤ï ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÎ¸³»þ´ÖÌó30Ê¬ 1800±ß
Åô¤ê ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂÎ¸³»þ´ÖÌó30Ê¬ 2500±ß
¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼ ¡¡¡¡ÂÎ¸³»þ´ÖÌó30Ê¬ 1800±ß
Âü¡Êµ¨Àá¸ÂÄê¡Ë ¡¡ÂÎ¸³»þ´ÖÌó30Ê¬ Ì¤Äê
½ñÆ»ÂÎ¸³¥³¡¼¥Ê¡¼
¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÏÂ¼¼¤Ç¡¢³«´Û»þ´ÖÃæ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âÌµÎÁ¤Ç½ñÆ»ÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£À¾Åè¤Ç¹÷¤«¤ì¤¿½ñÆ»ÍÑ»æ¤ò¼«Í³¤ËÁª¤ó¤Ç½ñ¤Èæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆÃÄ§¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×
¶¿ÅÚÎÁÍý¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¡¢¤È¤ì¤¿¤ÆÌîºÚ¤ÎÄ¾Çä½ê¤òÊ»Àß¤·¤¿¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î´Û¡×
¡Ö¤¿¡×°õ¤Î¡Ö¤¿¤Ù¤â¤Î´Û¡×¤Ë¤Ï¡¢ÌîºÚ¤ä²Ã¹©ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿¡ÖÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê¡×¤È¿©»ö½è¡Ö¶¿ÅÚÎÁÍý¥«¥Õ¥§&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡¤¢¤¸¤µ¤¤°Ã¡×¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ»ºÊªÄ¾Çä½ê
¶áÎÙ¤ÎÇÀ²È¤Ç¼ý³Ï¤µ¤ì¤¿µ¨Àá¤ÎÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢¿È±äÄ®ÆÃ»º¤¢¤±¤Ü¤ÎÂçÆ¦¡¢Ì£Á¹¤ä¤æ¤Ð¤Ê¤É¤¢¤±¤Ü¤ÎÂçÆ¦¤Î²Ã¹©ÉÊ¡¢»³Íü¤Î¥ï¥¤¥ó¤äÃÏ¼ò¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åí¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤BµéÉÊ¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ»º¤Î¤¢¤±¤Ü¤ÎÆ¦Éå¤ò»È¤Ã¤¿À½ÉÊ¤âÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡£Æ¦¤ÎÉ÷Ì£¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤È¤Æ¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¶¿ÅÚÎÁÍý¥«¥Õ¥§&¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¡¤¢¤¸¤µ¤¤°Ã
Âç¤¤ÊÁë¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¸÷¤¬Ãí¤®¡¢¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤â¤¢¤ë¿©»ö½è¡£¤¢¤±¤Ü¤ÎÌ£Á¹¤ò»È¤Ã¤¿¡Ö¤Ë¤·¤¸¤ÞÌ£Á¹¥é¡¼¥á¥ó¡×¤ä¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤·¤å¤¦¤Þ¤¤¡×¡¢¡Ö¤æ¤ÐÐ§¡×¤¬¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£
¼øÆý¼¼¤ä¥¥Ã¥º¥¾¡¼¥ó¤âÀß¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤´Û¡×
¡Ö¤Õ¡×°õ¤Î¡Ö¤Õ¤ì¤¢¤¤´Û¡×¤ÏÃÏ¸µ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¸òÎ®¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷µÒ¤â¼«Í³¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥í¥Ó¡¼¤Ë¤Ï¡¢»æ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë³¨ËÜ¡¢»³Íü¸©»ººà¤ò»È¤Ã¤¿¤ª¤â¤Á¤ã¤Ê¤É¤Î¤¢¤ë¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¡¢¼øÆý¼¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤à¤«¤·¤Þ¤Á¡¦À¾Åè¤ò»¶ºö¤·¤Æ¤ß¤è¤¦
Æ»¤Î±Ø¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤Ë¤Ï¡¢»æ¹÷¤¹©Ë¼¤Î¤¢¤ëÀ¾Åè½¸Íî¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æþ¤êÁÈ¤ó¤ÀÏ©ÃÏ¤ÎËµ¤é¤Ë¸Å¼Ò¸ÅÑë¤¬ÅÀºß¤·¡¢Éº¤¦¤Î¤Ï¤à¤«¤·¤Þ¤Á¤Î¤æ¤«¤·¤µ¡£12·î¤Ë¤Ï½¸Íî¤ÎÊý¡¹¤¬Ìó10Ëüµå°Ê¾å¤ÎÅÅµå¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ëÀ¾Åè¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¯ÅÁÅý¹©·Ý¤Ë¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡ÖÆ»¤Î±Ø ¤Ë¤·¤¸¤ÞÏÂ»æ¤ÎÎ¤ ¤«¤ß¤¹¤¥Ñ¡¼¥¯¡×¡£ÀÎ¤Ê¤¬¤é¤ÎÅÁÅý»º¶È¤ò¼é¤ë¿Í¡¹¤ÎÀÅ¤«¤Ê»Ö¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡¢¤É¤³¤«ÑÛ¤È¤·¤¿»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Æ»¤Î±Ø ¤Ë¤·¤¸¤ÞÏÂ»æ¤ÎÎ¤ ¤«¤ß¤¹¤¥Ñ¡¼¥¯¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤Ë¤·¤¸¤Þ¤ï¤·¤Î¤µ¤È ¤«¤ß¤¹¤¤Ñ¡¼¤¯¡Ë
½»½ê¡§»³Íü¸©¿È±äÄ®À¾Åè345
TEL¡§0556-20-4555
±Ä¶È»þ´Ö¡§9¡Á17»þ¡Ê¤¿¤Ù¤â¤Î´Û¤Î¿©»ö½è¤Î¤ß11¡Á15»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§²ÐÍË¡Ê½ËÆü¤Î¾ì¹ç¤ÏÍâÆü¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§ÃæÉô²£ÃÇ¼«Æ°¼ÖÆ»Ï»¶¿IC¤«¤éÌó2Ò¡¢JR¿È±äÀþ¹ÃÈå´ä´Ö±Ø¤«¤é¼Ö¤Ç5Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§Âè1Ãó¼Ö¾ìÌó100Âæ¡¢Âè2Ãó¼Ö¾ì¡ÊÅÌÊâ1Ê¬¡ËÌó20Âæ
