17Æü¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë ¶âÂô¡¦ÎØÅç¤Ç²áµîºÇÂ¿¤Î¿¿²ÆÆü¤òµÏ¿ ÀÐÀî¸©Æâ¤Ï19Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì º£Ìë¤«¤éºÆ¤ÓÂç±«¤Ë·Ù²ü¤ò
Á°Àþ¤¬18Æü¤Ë¤«¤±¤ÆËÌÎ¦ÃÏÊý¤òÆî²¼¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤ÏÍë¤òÈ¼¤Ã¤¿·ã¤·¤¤±«¤¬¹ß¤ê¡¢Âç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Á°Àþ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤à±Æ¶Á¤Ç¡¢¸©Æâ¤ÏÂçµ¤¤Î¾õÂÖ¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ°ÂÄê¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
17Æü¤ÎÌë¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç1»þ´Ö¤Ë20¥ß¥ê¡¢18Æü¤Ï40¥ß¥ê¤Î·ã¤·¤¤±«¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢18Æü¸á¸å6»þ¤Þ¤Ç¤Î24»þ´Ö¤Ë¹ß¤ë±«¤ÎÎÌ¤Ï¡¢²Ã²ì¤ÈÇ½ÅÐ¤ÎÂ¿¤¤½ê¤Ç¤¤¤º¤ì¤â100¥ß¥ê¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢19Æü¤Ë¤«¤±¤Æ±«ÎÌ¤Ï¤µ¤é¤ËÁý¤¨¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Í½ÁÛ¤è¤ê±«±À¤¬È¯Ã£¤·¤¿¤ê¡¢ÄäÂÚ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï·ÙÊóµé¤ÎÂç±«¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐ¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é18ÆüÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢²Ã²ì¤Ç¤Ï18ÆüÌ¤ÌÀ¤«¤éÍ¼Êý¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÅÚº½ºÒ³²¤äÄã¤¤ÅÚÃÏ¤Î¿»¿å¡¢²ÏÀî¤ÎÁý¿å¤ËÃí°Õ¡¦·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£·ã¤·¤¤ÆÍÉ÷¤Ê¤É¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢17Æü¤â¸·¤·¤¤»Ä½ë¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£¶âÂô¤Ç¤Ï2025Ç¯¤Ë´ÑÂ¬¤·¤¿30ÅÙ°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤¬86Æü¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤ËµÏ¿¤·¤¿85Æü¤ò¾å²ó¤ê¡¢µ¤¾ÝÂæ¤¬Åý·×¤ò¼è¤ê»Ï¤á¤¿1882Ç¯°Ê¹ß¤ÎÇ¯´ÖºÇÂ¿Æü¿ô¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎØÅç¤Ç¤â2025Ç¯¤Î¿¿²ÆÆü¤Ï17Æü¤Ç72Æü¤È¤Ê¤ê¡¢2023Ç¯¤Î66Æü¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤³¤Á¤é¤â²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
